Schiiten und Linke gewinnen Wahl im Irak

Bagdad. Nach der Parlamentswahl im Irak liegen nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen am Montag zwei oppositionelle Bündnisse vorn. Die Allianz des Schiitenführers Moktada Sadr und der Kommunisten wurde demnach in sechs von 18 Provinzen stärkste und in vier weiteren zweitstärkste Kraft. Die Liste des ehemaligen schiitischen Milizenführers Hadi Al-Ameri lag demnach in vier Provinzen vorn. Die »Siegesallianz« des amtierenden Ministerpräsidenten Haider Al-Abadi gewann demnach offenbar nur eine dieser Verwaltungseinheiten. (AFP/Reuters/jW)