Mitarbeiter der französischen Staatsbahn SNCF starteten am Montag in die fünfte Streikwoche. Die Gewerkschaften erhöhten unter anderem in Paris (Foto) damit den Druck auf die Regierung, die angekündigt hat, den staatlichen Betrieb für private Unternehmen öffnen zu wollen. Im Schnitt fuhr nur einer von drei Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen (TGV) und nur einer von fünf Intercity-Zügen. In Marseille hatten die Gewerkschaften zu einer Aktion »toter Bahnhof« aufgerufen. SNCF-Mitarbeiter blockierten die Eingänge des Zentralbahnhofs Saint-Charles. (AFP/jW)