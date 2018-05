Ministerin von der Leyen verkündet 1,5-Prozent-Ziel

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine Erhöhung des deutschen Wehretats bis 2025 auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung angekündigt. Dies werde sie beim nächsten NATO-Gipfel in Brüssel zusagen, erklärte die CDU-Politikerin am Montag auf einer Tagung des Spitzenpersonals der Bundeswehr in Berlin. Dieses Geld benötige die Truppe. Zugleich sei es für »Deutschlands Verlässlichkeit in der NATO« wichtig.

Derzeit gibt die BRD nach offiziellen Angaben etwa 1,2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) fürs Militär aus. 2019 soll die Quote auf 1,3 Prozent ansteigen. Bei ihrem Gipfel 2014 in Wales hatten die Staats- und Regierungschefs des Nordatlantikpakts vereinbart, ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 auf etwa zwei Prozent des BIP steigern zu wollen. (Reuters/jW)