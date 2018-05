Die da oben

Immer verstummten die Gespräche, wenn der Chef einstieg. Foto: Martin Schutt/dpa

Es ist selten, dass eine Chefsekretärin über ihre Konzernchefs Bücher schreibt. Und dann auch noch mit wissenschaftlicher Neugier: eine Feldforschung, wie man sie sich wünscht. Die ehemalige Vorzimmerdame »Katharina Münk« – ein Pseudonym – schrieb über ihre Erfahrungen die Bücher »Und morgen bringe ich ihn um« (2006) sowie »Höhenflüge und Höllenfahrten« (2007). Im ersten suchte sie immer mal wieder nach Wortwitzen, das zweite ist strenger, es hat den Untertitel »Was eine Chefsekretärin im Fahrstuhl erlebt«. Als ich Freunden begeistert davon erzählte, fragten sie entgeistert: »Was, das handelt nur im Fahrstuhl?« Ja, aber das Firmengebäude hat 18 Stockwerke, und die Chefetage ist ganz oben. »Der Fahrstuhl ist ein Ort der Verwandlung«, schreibt sie: »Morgens zum Sich-Sammeln, Sich-Aufräumen – abends zum Sich-Gehenlassen, zum Seufzen, zum Kopf gegen die Stahlwand donnern.« Nachdem Münks Chef mit ihr einmal kurz im Aufzug steckengeblieben war, beschloss er den Einbau eines neuen Fahrstuhls, nur für den Vorstand. Immer waren die Gespräche verstummt, wenn er einstieg.

Natürlich berichtet die Autorin auch ausführlich über den Arbeitsalltag. Ein früherer Vorgesetzter trat mit einem »Na, alles klar, heute?« in den Sitzungsraum und gab »nachher Dinge von sich wie: ›Wer ein Schiff führen will, sollte die Matrosen besser nicht nach ihrem Befinden befragen‹«. So etwas gibt schlechte Ergebnisse bei der Mitarbeiterbefragung, »die vom Personalverantwortlichen brutal auf Folie gemalt werden«. Der koreanische Boss des Samsung-Werkes in Schöneweide (früher das WF) las regelmäßig seine Beliebtheit an der Zahl der verkauften koreanischen Gerichte in der Kantine ab, wo es auch europäisches Essen gab. Ein anderer ehemaliger Chef von Katharina Münk trug ihr auf, ihm einen Tisch in einem Restaurant zu reservieren und dabei anzugeben, er sei »Senator«: »Schaden kann’s nicht.« Der Schriftsteller Jens Sparschuh erwähnt in seinem Buch »Das Leben kostet viel Zeit« (2018) einen Chefsessel »Modell Senator II«, der »für den dynamischen Entscheidungsträger« perfekt sein soll. Verlagschef Franz Burda (1903–1986) ließ sich gerne »Senator« nennen, seit die Technische Hochschule Karlsruhe ihn 1950 zum Ehrensenator ernannt hatte.

Sobald Katharina Münk auch noch die privaten Dinge ihres Chefs »regeln« sollte, kam sie mit dessen Chauffeur in Kontakt, mit dem zusammen sie sich bemühte, »das Leben unseres Chefs zu optimieren«. Chauffeure seien »die wahren Geheimnisträger«. Mit ihren Kolleginnen ist sie sich einig: »Eigentlich möchten wir nichts lieber, als zusammen mit unseren Chefs den Börsenwert des Unternehmens steigern. Und am Ende helfen wir ihnen doch nur beim Auffüllen des heimischen Weinkellers.« Kommt außerdem hinzu: »Die Sekretärin ist mitunter Bestandteil einer hochdotierten Ruhestandsvereinbarung, ohne dass jemand sie vorher überhaupt gefragt hätte.«

Und dann erwartet man von ihr auch noch, dass sie immer gut aussieht und sich geschmackvoll kleidet. Das verlangt die Autorin im übrigen auch von sich selbst. Zwar haben die Sekretärinnen sich heute »auf den ersten Blick bereits etwas emanzipiert«, aber noch »vor 20 Jahren stand im Sekretariatskunde-Buch: ›Geben Sie sich auch optisch so frisch und appetitlich wie der Obstsalat, den Sie servieren‹«. Die Männer riskieren auch schon mal einen Blick in ihren Ausschnitt, wenn sie Kaffeetassen auf den viel zu niedrigen Tisch der Besucherecke stellen: »Aber auch dafür sind wir da. Aber auch nicht für mehr«, stellt Münk klar. Eine Sekretärin sollte sowieso über solchen »Kavaliersdelikten« stehen, wie die Übergriffe früher genannt wurden, »denn sie weiß, dass in der Vorzimmer-Chefbüro-­Welt das Frauenbild grundsätzlich verkorkst ist«.