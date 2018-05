Ende der Wachstumshybris

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Der Mensch wird geschaffen«

(…) Ein Erstarken der linken Bewegung (…) ist nicht möglich ohne vier grundlegende Korrekturen: 1. Marx hatte von der Gebrauchswertseite abstrahiert und damit alle Schwachstellen des Kapitalismus ignoriert, die dem System von außen Schwierigkeiten machen könnten. Der Klimawandel wird das Ende des Kapitalismus erzwingen, entweder in Gestalt der Katastrophen oder der Gegenwehr des besonders betroffenen Südens. 2. Marx hat die Natur wie einen Steinbruch gesehen und verkannt, dass die Natur das erste und ausschlaggebende Mehrprodukt schafft und nicht die Arbeit. Die Arbeit in Form von Jagen und Sammeln wie auch am Hochofen nutzt die eigenständig produktive Naturkraft, jene schafft die gesammelten Beeren, die gejagten Tiere und das erzeugte Roheisen ja nicht selbst! 3. Obwohl die Zeit der Aufklärung und damit auch die Begründung des »Subjektes« als eigenständiges menschliches Wesen bereits vorüber waren, hat Marx den Arbeiter niemals als Subjekt gesehen, sondern immer nur als Teil seiner Klasse. Das hat zur Ignoranz gegenüber seinen Bedürfnissen und zur Verkennung der Möglichkeit geführt, dass der Kapitalismus den Arbeiter vollkommen über die Schiene des Konsums, der Bildung und einer gewissen Lebenssicherheit für sich einnehmen könnte und dass er (…) in prekären Lebenslagen eher nach unten treten wird (…). 4. Die kapitalismusimmanenten Entfremdungsprozesse und Mystifikationen des Gesellschaftlichen haben zu einer Hybris industriellen Produzierens (…) geführt, die auch Marx so stark beeinflusst hat, dass er die bleibende Verwiesenheit des Menschen auf eine sichere Ernährung und, damit verbunden, auf die landwirtschaftliche Urproduktion und (…) die natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Boden und Pflanzen (…) nicht gebührend berücksichtigt hat. (…) 5. Wenn die Werttheorie von Marx stimmt, findet von alters her mit dem internationalen Warentausch ein unentwegter Wertetransfer aus Gegenden, in denen die Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft, klimatisch bedingt, niedriger sind (…), in diese unsere gemäßigten Zonen statt. Von diesem Transfer profitieren alle Gesellschaften des Westens, auch die Arbeiter. Was Bekleidungsunternehmen in Bangladesch betreiben, ist nichts anderes als das Festhalten an dieser langen geschichtlichen Praxis des Profitierens vom Süden. (…) Mir ist klar, dass der Marxismus derzeit Schwierigkeiten hat, einen Schwenk in Richtung Kampf um die Rettung unserer Lebensgrundlagen vorzunehmen. (…) Ich kenne aber in meinem Bekanntenkreis niemanden, der bereit wäre, linken Auffassungen zu folgen, wenn sie nicht durch Realanalysen fundiert sind. Und da steht der Wunsch im Zentrum, endlich mit dieser Wachstumshybris und der Zerstörung der Natur Schluss zu machen.

Hans Wöcherl, per E-Mail

Bleibendes Vorbild

Zu jW vom 5./6. Mai: »Unsere schärfste Waffe«

Das Bild auf Seite 16 hat mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt. Wenn sich jemand beeilen sollte, sagten wir nicht: »Dalli, dalli!« oder: »Mach’ hin!«, sondern: »Hennecke, Hennecke!« Er war für fast alle der Mensch, der uns vorgelebt hat, alles aus sich rauszuholen, das Beste zu erreichen. Nicht alle mochten ihn, wollten im Alltagstrott bleiben, für mich war/ist er ein Vorbild!

Ellen Lea Schernikau, Magdeburg

Der eigentliche Skandal

Zu jW vom 7. Mai: »Automanager bald arm?«

Es häufen sich die Schlagzeilen, dass Volkswagen jetzt sogar in Erwägung zieht, den ehemaligen Chef Martin Winterkorn auf Schadenersatz zu verklagen. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx mag so eine Schlagzeile wie Balsam wirken. (…) Halten wir mal fest: (…) Volkswagen und die Deutsche Bank waren Mitglied der Hartz-IV-Kommission. Diese zwei Unternehmen haben sich mit krimineller Energie finanzielle Vorteile verschafft, und beide haben bereits viele Millionen, ja Milliarden Euro an Schadenersatz und Wiedergutmachung gezahlt. Aber worum geht es hier? Der Skandal sind weniger manipulierte Abgaswerte oder manipulierte Zinssätze. Der Skandal ist doch, dass von solchen betrügerischen Unternehmen die Doktrin und das Diktat der Leiharbeit, der prekären Beschäftigung und das Hartz-IV-System mit seinen Sanktionen durchgesetzt werden. Es kann doch nicht der Anspruch und das Niveau der Gerechtigkeit sein, einen einzelnen wie die so oft zitierte Sau durchs Dorf zu treiben. Das Ziel muss doch sein, das Hartz-IV-System, welches (…) von diesen beiden Konzernen mit initiiert wurde, abzuschaffen.

Alexander Westerman, parteiloser Ratsherr der Stadt Varel

Schnarchender Michel

Zu jW vom 9. Mai: »Russlands ­Selbstbewusstsein«

»Geringschätzung der Herrschenden«? Woran ließe sich die besser demonstrieren als am Handeln unserer Regierung? Von der Steigerung der Rüstungsausgaben (Russland minus 20 Prozent) über Glyphosat (bei den Russen nicht zugelassen) bis zu Freihandelsabkommen, Lobbyismus in höchster Potenz in allen Bereichen der Administration uvm. – alles nimmt Herr Michel klaglos schnarchend hin. Jedenfalls sind keine wirksamen Gegenmaßnahmen erkennbar. Möglich, dass im russischen Volk noch mehr revolutionärer Geist steckt. Und es wäre fatal, wenn sich die Leute von Figuren wie Nawalny gegen Putin instrumentalisieren ließen. Doch das ohne Berücksichtigung von Putins klugem Regieren herbeizureden sollte ihrer Zeitung unwürdig sein.

Herbert Förster, per E-Mail

Bayerntümelnde Tips

Zu jW vom 11. Mai: »Vorschlag«

Schon lange ärgere ich mich über die gehäuften »Vorschläge«, die auf bayerndimpfelnde Sendungen (heute: »Uschis VIP-Gärten«) hinweisen. Heute wird zudem der HR als »dümmster Sender« bezeichnet. Bemerken die Autorin oder der Autor die gravierenden Unterschiede z. B. beim »Weltspiegel« oder bei »Titel, Thesen, Temperamente«, ob die Redaktion in Bayern (…) oder in Hessen sitzt?

Elli Alt, per E-Mail