Die israelische Sängerin Netta hat am Sonnabend in Lissabon mit dem Song »Toy« den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Der deutsche Teilnehmer Michael Schulte landete mit der Ballade »You let me walk alone« auf Platz vier. Die Zuschauerzahlen im Ersten waren bescheiden (7,71 Millionen verfolgten die Liveübertragung, noch weniger als im Vorjahr). »Toy« ist ein lärmiger Aufruf zur Emanzipation von Frauen. »I’m not your toy / you stupid boy« (»Ich bin nicht dein Spielzeug, du dummer Junge«), beginnt der Refrain. Netta singt die erste Zeile auch in Hebräisch. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu fühlte sich aber nicht angesprochen. Er gratulierte überschwenglich, die 25jährige Siegerin antwortete: »Danke, Bibi, danke!« Im kommenden Jahr soll der ESC nun in Jerusalem ausgetragen werden. (dpa/jW)