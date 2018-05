Das wertvolle Erbe

»Hohe Reputation«: Hörsaal der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (undatiertes Archivbild) Foto: picture alliance / ZB

Ökonomiestudenten der DDR hätten nur von Marx gehört. Verordnete Lehre von oben. Wie überall, so auch in der Bildung: Die SED-Oberen diktierten, was sein musste und was nicht sein durfte. Das ist die in Teilen des Landes vorherrschende Meinung. Sie ist zum Teil wahr. Marx und seine Lehre standen im Fokus. Und das völlig berechtigt, denn sein Werk, unvollendet zwar – welch großer Gelehrte hat je sein Werk als abgeschlossen betrachtet? –, ist die bis heute gültige, von keinem anderen erreichte Analyse der kapitalistischen Produktionsweise. Aber auch Aristoteles, der Geldtheoretiker Bodin, der Merkantilist Mun, Petty, Boisguillebert, Quesnay, Sismondi, Smith, Ricardo, die Großen der politischen Ökonomie, waren den DDR-Studenten sehr gut bekannt. Viele ihrer Schriften erschienen im Akademie-Verlag in neuer Übersetzung. Die Studenten konnten sie im Original studieren. Sie erfuhren auch von den kleinen Geistern, von Say, Malthus, Mill, Senior und den anderen namhaften Apologeten des Kapitalismus, die zu ihrer Zeit viel gelesen wurden, obgleich sie die ökonomische Wissenschaft verflachten. Sie setzten sich auseinander mit den Vertretern der Historischen Schule und der Grenznutzenschule, mit den Lehren der Keynes, Schumpeter, Friedman, Hayek und Samuelson. Ihnen wurde ein profunder Überblick über die ökonomischen Theorien aus Vergangenheit und Gegenwart geboten. Zu verdanken haben sie das neben Günter Fabiunke (Leipzig) und Herbert Meißner (Berlin) vor allem dem Hallenser Wirtschaftswissenschaftler Peter Thal. Die drei Ökonomen erreichten zum Teil gegen massiven Widerstand, dass das Lehrfach »Geschichte der politischen Ökonomie« als ein obligatorischer Teil des Studiums der Wirtschaftswissenschaften in der DDR erhalten werden konnte.

Peter Thal, Jahrgang 1933, studierte bis 1956 Wirtschaftswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), wurde dort unter Betreuung von Gerhard Bondi im Jahre 1960 mit einer Arbeit über die internationale Arbeitsteilung und Ricardos Theorie der komparativen Kosten promoviert. Danach untersuchte er die Stellung des klassischen bürgerlichen Ökonomen Adam Smith in der Geschichte der politischen Ökonomie und habilitierte sich darüber 1965. Im Jahre 1967 wurde er Professor für »Geschichte der ökonomischen Lehrmeinungen« an der MLU. Peter Thal trug fortan prägend und identitätsstiftend zur hohen Reputation der Hallenser Alma Mater und deren wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung bei, bis ihn 1992 das Schicksal der meisten DDR-Hochschullehrer ereilte. Die Sektion Wirtschaftswissenschaften an der MLU wurde »abgewickelt«, Thal in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Bis 2013 noch hat er kleinere und mittlere Unternehmen als Freiberufler in ökonomischen Fragen beraten.

Seine herausragenden Leistungen als Wissenschaftler und Hochschullehrer sind unvergessen. Generationen von Studenten danken ihm für eine Lehre auf höchstem Niveau. Er hat den wissenschaftlichen Nachwuchs gefördert, viele Doktoranden betreut und Dissertationsgutachten erstellt. Peter Thal war Institutsdirektor, Sektionsdirektor und Prorektor an der MLU. In der Forschung widmete er sich vor allem der klassischen englischen Ökonomie. Der von ihm herausgegebene Sammelband »Adam Smith gestern und heute« (1976) erschien auch in der BRD und wurde ins Japanische übersetzt. Sein gemeinsam mit Günter Fabiunke erarbeiteter »Leitfaden zur Geschichte der politischen Ökonomie« erlebte mehrere Auflagen. Von Thals Publikationen ragt die Neuübersetzung des 1776 erschienenen dreibändigen Hauptwerkes des großen schottischen Ökonomen Adam Smith, »An Inquiry into the Nature and the Causes oft the Wealth of Nations«, heraus. Sie war aus wissenschaftlichen und stilistischen Gründen notwendig geworden. Peter Thal gab den wissenschaftlichen Termini die Bedeutung zurück, die sie im Originalwerk besessen hatten. Er distanzierte sich damit von Übersetzungen, die den Stempel der jeweils herrschenden Lehrmeinung ihrer Zeit trugen. Er schuf so eine moderne Übersetzung und historisch-kritische Kommentierung des »Wealth of Nations«, die das wertvolle geistige Erbe des neben David Ricardo bedeutendsten klassischen Ökonomen wahrt. Peter Thal wird heute 85 Jahre alt.