»Untergrundarbeit in der faschistischen Hölle«: Einleitungsreferat von Renate Schönfeld Foto: Hans-Jörg Schraml

Als ich am vergangenen Mittwoch, dem Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland, den Seminarraum im Berliner ND-Gebäude betrat, war ein Foto groß an die Wand projiziert: Der alte Kurt Gossweiler im Rollstuhl vor dem Gedenkstein für Erich Mühsam in der Berliner Hufeisensiedlung. Dort wohnte der Anarchist, dort wurde er in der Nacht des Reichstagsbrands verhaftet.

Die Aufnahme vor dem Gedenkstein ist das letzte Foto von Gossweiler. Kurz danach ist er gestorben, fast hundert Jahre alt und noch voller Spott: »Ich war immer Stalinist und bin hundert geworden, da muss ich doch einiges richtig gemacht haben!«

Gossweiler war ein enger Freund der Mühsams und wohnte 1933 um die Ecke in der Paster-Behrens-Straße 27. Als er von der grausamen Ermordung Mühsams am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg hörte, war Gossweiler gerade in Paris, um Instruktionen für die illegale kommunistische Jugend abzuholen. Es erforderte viel Mut, nach diesen Nachrichten zur Untergrundarbeit in die faschistische Hölle zurückzukehren. Darüber sprach Renate Schönfeld in ihrem Einleitungsreferat zum Symposium über Kurt Gossweiler, dessen Tod sich am 15. Mai zum ersten Mal jährt.

Als deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg war Gossweiler 1943 in die Sowjetunion desertiert, wo er zum Antifa­lehrer avancierte. In der jungen DDR studierte er und promovierte er – zum Thema »Röhm-Putsch«. Schon hier sah Gossweiler verschiedene Kapitalfraktionen miteinander kämpfen, die eine war pro USA und die unterlegene pro Frankreich. Dieses überaus schwierige Thema referierte Conny Renkl von der Redaktion der KAZ (Kommunistische Arbeiterzeitung), in der Gossweiler seine letzten Arbeiten veröffentlichte. Die Entwicklung der Kapitalfraktionen verfolgte Gossweiler zurück bis in die Anfangsjahre des Imperialismus. Er wollte nicht schematisch arbeiten, sondern wie mit einem Seismographen die Uneinigkeit der Herrschenden verfolgen, um Chancen von revolutionärer Intervention auszuloten.

»Zur antifaschistischen Strategie der KPD in der Weimarer Republik« referierte Jürgen Lloyd von der DKP (wo Gossweiler nicht Mitglied war). Er bezog sich auf einen grundlegenden Text über die Fehler der KPD vor 1933, der seinerzeit, 1957, von Gossweiler nicht veröffentlicht wurde, um nicht »die Leistungen der KPD im antifaschistischen Kampf auf dem Altar des Antikommunismus zu opfern«. Es ging um die »Sozialfaschismus«-These und den Kampf zwischen KPD und SPD.

Dann kam der Kulturteil mit einem Gedicht von Eva Ruppert (»Nur wenn man weiß, wie Faschismus entsteht, kann man ihn bekämpfen«) mit sechs Betonungen pro Zeile. Hinterher klagte sie mir gegenüber, in ihrer Zeit als Lehrerin habe sie den Hexameter ihren Schülern niemals beibringen können. Klaus Linder begleitete Jürgen Eger am Klavier zu Liedern von Hanns Eisler, der am 6. Juli vor 120 Jahren geboren wurde. Die beiden Künstler planen einen Konzertabend zu seinen Ehren. Eger singt eigentlich lieber eigene Songs, aber er hat eine gute Stimme für Eisler.

Klaus Hartmann, Präsident der Freidenker (wo Gossweiler Mitglied war), begann mit einem Witz über »Jusoslawien«. Bekanntlich war Jugoslawien das liebste Sozialismusmodell aller Antistalinisten, interessanterweise aber wurde laut Gossweiler die Rekapitalisierung des Ostens nach 1989 genau so betrieben, wie sie einst von Tito und dem US-Außenminister John Foster Dulles diskutiert worden war.

Frank Flegel hat in der Zeitschrift Offensiv alles von Gossweiler veröffentlicht, was er bekommen konnte. Daraus trug er eine »gruselige« Zusammenfassung der »Konterrevolution« in der Sowjetunion vor, von Chruschtschow bis Gorbatschow. Bedeutend an Gossweilers Texten ist das Herausarbeiten der Dispositive, mit denen die Anpassung an den Imperialismus legitimiert und vorangetrieben wurde, von der »Koexistenz« bis zum »Haus Europa«.

Gern hätte ich mehr erfahren über die harten Diskussionen innerhalb der SED ab 1985, nachdem der neue sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse vor der UNO die Koexistenz mit dem Imperialismus als dauerhaft dargestellt hatte und selbst ein alter Revisionist wie Willi Brandt überrascht feststellen musste: Solch einen wütenden Antikommunisten wie Gorba­tschow habe er an der Spitze der KPdSU nicht erwartet.

Zum Abschluss wurde die DDR-Hymne »Auferstanden aus Ruinen« gesungen. Als alter MLer aus dem Westen bekam ich von meiner Sitznachbarin ironisch, aber auch hilfreich den Text vorgehalten.