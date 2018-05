Menschenloser Schiffsbetrieb

Der Container Terminal Burchardkai (CTB) im Hafen von Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa

Es klingt sprachlich grauenhaft, ist aber gut gemeint: »Digital muss sozial« – Unter dieser Parole hat der Fachbereich Maritime Wirtschaft der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum 1. Mai eine nationale Kampagne zur Arbeitsplatzsicherheit für Beschäftigte in den Häfen gestartet.

Seit Januar 2017 ist »Digitalisierung« eine offizielle Zielmarke in der maritimen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung: Im Rahmen der »Maritimen Agenda 2025« hatte das Kabinett hierzu ein zentrales Handlungsfeld beschlossen. Selbstverständlich erwartet die maritime Wirtschaft für diesen Umbau in Richtung »Modernisierung« und »Innovation« beträchtliche steuerliche Hilfen. Faktisch – wenngleich vereinfacht ausgedrückt – geht es darum, alle Bereiche unter Etiketten wie »digital« oder »autonom« brachial und häufig zu Lasten der Beschäftigten umzustrukturieren. Schon auf der 10. Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) der Kanzlerin drei Monate später in Hamburg wurden die Widersprüche deutlich, als der Versuch der Gewerkschaften Verdi und IG Metall, der Schlussresolution zumindest ein paar arbeiterfreundliche Aspekte zu verpassen, von Teilen der Wirtschaft torpediert wurde (siehe jW vom 7. April 2017).

Nun hat die Verdi mit ihrer – momentan auf die Häfen und damit den Umschlag begrenzten – Kam­pagne begonnen, die Umsetzung der im NMK-Dokument unverbindlich formulierten Ansätze praktisch einzufordern. Für die Häfen steht das aktuell unter dem positiven Vorzeichen der jüngst in Manila vereinbarten Tarifierung fürs »Laschen« (jW vom 5. März). Allerdings beschränkte sich der gewerkschaftliche Einsatz bislang darauf, dass Hafenbeschäftigte in Bremerhaven, Bremen, Hamburg und Rostock am 1. Mai mit Transparenten, Schildern und Flyern über ihre aktuelle Situation, ihre Forderungen und Ziele informierten. Wann, wo und wie es in naher Zukunft – in den Häfen oder auch anderswo – weitere Aktivitäten geben wird, dazu gibt es momentan noch keine Auskünfte.

Die Gewerkschaft sieht Tausende von Arbeitsplätzen in Terminals und Umschlagsbetrieben gefährdet – mit bösen Folgen nicht nur für die Betroffenen, sondern entsprechend auch für Kaufkraft und regionale Wirtschaft. Trotzdem wrd in der Verdi-Pressemitteilung zum »Tag der Arbeit« betont, es gehe »nicht um die Verhinderung von Technologie«. Vielmehr dürften »Automatisierung und Digitalisierung nicht ohne Tarifvertrag stattfinden«. Ein zweischneidiges Schwert: Während die Gewerkschaft einerseits derzeit mit dem Terminal- und Logistikkonzern Eurogate über einen Pilot­tarifvertrag »Zukunft« verhandelt, streitet sie andererseits gerade mit der BLG Logistics Group – jenem bremischen Staatsbetrieb, dem 50 Prozent von Eurogate gehören – über »gleich mehrfache« Verstöße gegen den geltenden Tarifvertrag am Bremerhavener Autoterminal. Was zu der Frage führt, inwieweit Vereinbarungen über »sozialen, fairen und mitbestimmten Umgang mit Automatisierung und Digitalisierung« (Verdi) auch Bestand haben werden.

Technische Hilfsmittel haben (nicht nur) in der Schiffahrt und im Hafenumschlag schon immer sowohl arbeitsentlastend als auch rationalisierend gewirkt. Während einst Zigtausende Seeleute und Hafenbeschäftigte unter härtesten Bedingungen einen Bruchteil des heutigen Warenumschlags bewältigten, gingen radikaler Jobabbau und relative Erleichterung Hand in Hand. Aber selbst heute kommen als »vollautomatisch« deklarierte Häfen wie etwa Hamburgs Altenwerder-Terminal nicht ohne mehrere hundert Beschäftigte aus.

Bislang ignorieren hiesige Debatten über die Folgen von Digitalisierung in Schiffahrt oder Häfen oft die möglichen gesellschaftlichen Folgen: Arbeitsplätze, Sicherheit, Zukunft der Kinder etc. Dabei wäre es längst höchste Zeit. Schon vor einem Jahr hat Dänemark in der UN-Schiffahrtsorganisation IMO vorgeschlagen, für eine künftige Schiffahrt im autonomen, also weitgehend menschenlosen Betrieb international geltende Rechtsnormen durchzusetzen. Seit Januar dieses Jahres liegt dazu ein offizielles Dokument vor: Wenn dieses Papier im üblichen IMO-Prozess beraten und dann in Kraft gesetzt wird, bedeutet das eine Beschlussfassung unter weitgehender Aushebelung der Beteiligung nationaler Parlamente oder etwa Gewerkschaften. Abseits öffentlicher Wahrnehmung werden so überstaatliche Regulierungen vorbereitet, die bei einem weltweiten Inkrafttreten die obengenannten gesellschaftlichen Fragen zur Digitalisierung sowie Automation schlicht ad absurdum führen werden.