Mehr Algorithmen statt Personal?

Spart auch Personal: System zur kabellosen Überwachung von Patienten, präsentiert auf einer Messe zur Altenpflege Anfang März in Hannover. Vom herrschenden System profitieren nicht nur private Heimbetreiber, sondern auch zahlreiche Technologiefirmen Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Darüber, dass in der Kranken- und Altenpflege dringend deutlich mehr Personal benötigt wird, waren sich die im Bundestag zum Pflegenotstand angehörten Experten durchweg einig (jW berichtete). Dem Gesundheitsausschuss erklärten unter anderem die Sachverständigen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) am 18. April, dass die Entlastung des Pflegepersonals oberstes Gebot sei. Die Gesundheit der Pflegenden sei schließlich untrennbar mit den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbunden. Um so mehr verwundert es, dass sich die 13. Jahrestagung des APS Anfang Mai in Berlin nicht dem Personalmangel in der Pflege widmete. Statt dessen ging es bei dem Treffen um die Vereinbarkeit von Digitalisierung und Patienten­sicherheit.

An den vorherigen Bundesregierungen kritisierte die APS-Vorsitzende Hedwig François-Kettner, dass sie das Thema Digitalisierung seit vielen Jahren vor sich hergeschoben hätten. Sie erhoffe sich von der im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarten »Konzertierten Aktion Pflege« Fortschritte. Sie verwies unter anderem auch auf jüngste Stellungnahmen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Spahn, der auch Schirmherr des APS ist, hält François-Kettner zufolge Kompromisse beim Datenschutz für notwendig. Dies stehe allerdings im Widerspruch zu den neuesten Handlungsempfehlungen des APS zum sicheren Umgang mit IT-Anwendungen im Gesundheitswesen.

Das APS sieht in der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein »Zukunftsthema«, dem es sich intensiv widmen will. Dabei müssten allein die jüngsten Äußerungen Spahns jedem eine Warnung sein, dem an Datensicherheit und -schutz gelegen ist. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montagausgabe) sagte der Gesundheitsminister beispielsweise: »Ich will nicht, dass man eine digitale Identität für die Steuererklärung braucht, eine, um seinen Pass zu beantragen, und eine dritte im Gesundheitswesen.« Nach den Vorstellungen des als Lobbyist der Pharmaindustrie bekannten CDU-Politikers soll ein »zentrales Bürgerportal« in Zukunft den Zugang zu Diensten mehrerer Behörden eröffnen. Dies würde allerdings die Konzentration hochsensibler Daten in einem einzigen digitalen Profil bedeuten.

Im Gespräch mit junge Welt erläuterte François-Kettner, dass sich der Verwaltungsaufwand in Pflegeeinrichtungen deutlich reduzieren lasse, sofern sämtliche Patientendaten elektronisch erfasst und verarbeitet würden. Dem Personal bleibe dann mehr Zeit für die eigentliche Pflegearbeit. Allerdings sinke während der Einarbeitung im Umgang mit den computerisierten Systemen zunächst die Pflegequalität, räumte sie ein.

Es ließe sich fragen, ob hier nicht der zweite oder dritte Schritt vor dem ersten gegangen wird. Wie in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft wird durch den politischen Arm der herrschenden Klasse auch das Gesundheitswesen kapitalistischem Profitstreben ausgeliefert. Die Folgen sind Ausbeutung oder Zwang zur Selbstausbeutung bei chronisch unterfinanzierten Einrichtungen. Der Pflegenotstand wird sich nicht durch technische Optimierung beseitigen lassen.