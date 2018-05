Nachschlag: Wie Polen tickt

PiS-Demonstration in Warschau (Dezember 2016) Foto: Leszek Szymanski/EPA/dpa

In einer Featureserie sucht Autor Mathias Greffrath nach den Gründen, warum EU-Europa auseinanderstrebt. Dafür hat er sich unter anderem ins Polen der PiS hineingetraut. Greffrath, selbst ein Alt-68er, entgeht nicht der kognitiven Dissonanz, mit der man als linker Deutscher in Polen oft konfrontiert ist: den »antikolonialen« Diskurs der PiS einerseits nachvollziehen zu können – wer möchte schon deutsche Hegemonie beschönigen –, andererseits befremdet zu sein vom konservativen bis reaktionären Kontext. Vermutlich aus Unkenntnis sitzt Greffrath diesem Diskurs in einigen Punkten auf: Die neuen Nationalhelden Polens, die »verstoßenen« – nicht, wie er übersetzt, »vergessenen« – Soldaten gehörten nicht mehr der Widerstandsarmee AK an, als sie jenen Kampf gegen die neuen Machthaber aufnahmen, für den sie heute gerühmt werden. Das Oberkommando der AK hatte Anfang 1945 angeordnet, den bewaffneten Kampf einzustellen und sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Trotzdem eine nachhörens- und -lesenswerte Sendung. (rl)