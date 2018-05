Das Idyll brennt

Im Film geht’s selten so aus wie im Leben. In diesem schon: Emily Mortimer als wunderbare Buchhändlerin Foto: capelight pictures/dpa

Wenn es um eine steinige Küste geht, um britischen Provinzadel, eine keusche Liebesgeschichte und nicklige Intrigen, muss nicht immer die Kitsch-Grande Rosamunde Pilcher am Werk gewesen sein. Penelope Fitzgerald machte aus den gleichen Zutaten einen ihrer ersten Romane. 1978 erschien »The Bookshop« (dt.: Die Buchhandlung), die Geschichte der bibliophilen Florence Green, die in einem englischen Fischerdörfchen Ende der 1950er Jahre einen Buchladen eröffnet – und dabei auf einige Widerstände stößt.

Isabell Coixets Leinwandadaption des rührigen Plots wäre vermutlich zur kitschigen Hausmütterchenromanze geworden, wenn sie nicht die wunderbare Emily Mortimer als Hauptdarstellerin gewonnen hätte. Wenn die mit pendelndem Schritt in den Dünen spazieren geht, glaubt man, dass da mehr ist, als nur der Auftakt zu einem weiteren »zufälligen« Treffen mit ihrem Flirt. Wenn sie sich mit der biestigen Lady Gamart (Patricia Clarkson) anlegt, der adligen Dorfpatronin, die Lesungen ausschließlich in Salons abhalten will und ihr ausgewähltes Publikum zu biederen Soiréen mit Port und Poesie einlädt, stehen sich knöcherne Elite und aufklärerische Rebellin gegenüber.

Florence pariert im Blumenkleid mit Strickjäckchen die Gemeinheiten der aufgeplusterten Lady und bringt es mit Hilfe von ein paar Pfadfindern, die ihr die Regale zimmern, tatsächlich fertig, ihr Lädchen zu eröffnen. Das steht freilich auf unsicherem Grund. Im »Old House« steht das Wasser im Keller, die Wände sind nass. So morsch wie die aristokratische Clique, gegen die sie sich behaupten muss, so morsch sind die Fundamente des Hauses. Die Waffen, mit denen man sie bedroht, sind eben erst erlassene Denkmalschutzgesetze, ein dandyhafter, zynischer Journalist und schließlich ein kleines Mädchen. Aber auch einen Verbündeten hat Florence, den herzkranken, schmallippigen Mr. Brundish (Bill Nighy), ebenfalls aus der alten Elite, ebenfalls von blauem Blut. Er mag ihren Ray Bradbury so. Und die junge Witwe Florence auch. So mühen sich guter Adel, böser Adel in Tea-time-Rededuellen, führen uralte Fehden fort, korrespondieren mit ihren Anwälten und hetzen der gutherzigen, aber naiven Florence die Polizei auf den Hals. Dann etwa, wenn der Andrang vorm Schaufenster des Lädchens, in dem der Skandalroman »Lolita« zu kaufen ist, so groß wird, dass die Bobbys die Leute auseinandertreiben müssen.

Im Film geht’s selten so aus wie im Leben. In diesem schon. Ein Happyend gibt’s nicht. Das Pilcher-Idyll zerbröselt, statt einer Hochzeit gibt’s eine Beerdigung, scheinbare Freunde entpuppen sich als Verräter und wie bei Bradburys »Fahrenheit 451« brennen die Bücher. Es ist dieser Schluss, der dem »Buchladen der Florence Green« eine Pointe verpasst und dem Zuschauer eine Wut mitgibt auf die überkommenen Eliten, auf die Speichellecker und die Ängstlichen, die sich ihnen beugen. Es ist dieser Schluss, der eine stark gespielte, aber scheinbar durchsichtig konstruierte Komödie zu einer Liebeserklärung macht an den Duft der Bücher, an das Rascheln von Papier und das Lesen bis in die Morgenstunden. Der Film ist ein im Wortsinn flammender Appell für die Demokratisierung von Bildung. Bitte drei Minuten vor Schluss den Kinosaal verlassen. Dann wird’s nämlich doch noch kitschig.