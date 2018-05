Tod einer Cutterin

Mit fast 90 Jahren arbeitete sie noch an »Fifty Shades of Grey« mit – nun ist die oscarprämierte Cutterin Anne V. Coates am Dienstag im kalifornischen Woodland Hills (Los Angeles), gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt. Für den Schnitt des das fast vierstündigen Historienepos »Lawrence von Arabien« (1962) war die gebürtige Engländerin mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Nominiert wurde sie auch für »Der Elefantenmensch« (1980), »Out of Sight« (1998) und »In the Line of Fire«. 2016 erhielt sie einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk. (dpa/jW)