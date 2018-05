Gegen Miethaie

Profitiert vor allem von der Privatisierungspolitik der letzten zehn Jahre: Zehntausende Wohnungen im Portfolio von Vonovia waren zuvor in öffentlicher Hand Foto: Roland Weihrauch/dpa

Die Aktionäre der Vonovia haben Grund zum Strahlen: Das größte deutsche Wohnungsunternehmen zahlt in diesem Jahr eine Dividende von 1,32 Euro pro Aktie. Das gab der Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Bochum bekannt. Das sind 20 Cent mehr als 2017. Innerhalb der letzten vier Jahre konnte der Konzern seinen Gewinn auf 921 Millionen Euro vervierfachen. Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Jürgen Fitschen gewählt, der 2016 seinen Posten als Vorstandschef der Deutschen Bank hatte räumen müssen.

Ein Großteil des Gewinns resultiert aus drastischen Mieterhöhungen, die das Unternehmen geltend macht, wenn es nach und nach seine 347.000 Wohnungen in Deutschland modernisieren lässt. Insgesamt 1,7 Milliarden Euro soll der Konzern im 2017 insgesamt von seinen Mietern kassiert haben. Daniel Zimmermann vom Deutschen Mieterbund sagte gegenüber jW (9.5.), viele Bewohner könnten sich ihre Quartiere nach der Sanierung nicht mehr leisten. Deshalb protestierten Zimmermann und andere Aktive der Mieterbewegung am Mittwoch auf der Hauptversammlung gegen diese Geschäftspolitik. Sie hatten an der Börse Anteile gekauft und somit auch das Rederecht, von dem sie volle drei Stunden Gebrauch machten. Vonovia-Großaktionäre wie die Investmentfonds Black Rock, Barclays und Invesco, dürften sich um diese Beschwerden wenig scheren. In ihrem Interesse sind Transaktionen wie die Übernahme der schwedischen Wohnungsgesellschaft Victoria Park mit 14.000 Unterkünften, die der Aufsichtsrat in Bochum ankündigte. Erst vor kurzem hatte der Dax-Konzern das österreichische Unternehmen Bowog übernommen. Laut Handelsblatt hat das Management auch in Frankreich bereits Firmen im Visier.

»Immobilienkonzerne wie Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. müssen enteignet werden«, forderte der Kovorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, am Dienstag auf Facebook. Deren Unternehmensphilosophie zeige: »In der Wohnungspolitik hat der Markt nichts zu suchen, weil er nur Profit, nicht aber Allgemeinwohl kennt.« Der Linke-Bundesvorstand wies am Dienstag außerdem darauf hin, dass Vonovia nach wie vor nur einem Fünftel seiner Mitarbeiter Tariflohn zahle.