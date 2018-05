Vorteil Magdeburg: FCM-Trainer Jens Härtel kann mit seinem Team noch Drittligachampion werden Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Gähnend langweilig verspricht er zu werden, der letzte Spieltag der institutionalisierten fußballerischen Drittklassigkeit am kommenden Wochenende, denn es sind bereits alle Entscheidungen gefallen. Schon länger stehen mit der Werder-Zweiten sowie den insolventen Ostklitschen Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt die drei Absteiger fest. Den Fahrstuhl nach oben hatten bereits in der Vorwoche der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg fest gebucht. Am Sonnabend löste nun der Karlsruher SC das Ticket zur Aufstiegsrelegation. 2:0 gewann der KSC beim VfR Aalen. Da Konkurrent SV Wehen-Wiesbaden mit 1:3 in Paderborn verlor, haben die Badener den dritten Platz sicher. Marvin Pourié und Daniel Gordon trafen für den KSC, der als Topfavorit in die Saison gegangen war, aber nach verpatztem Start erst spät in die Gänge kam. »Wir freuen uns und werden auf der Busfahrt etwas trinken. Jetzt dürfen wir zwölf Tage länger arbeiten und wollen aus einer sehr guten eine herausragende Saison machen«, beschied KSC-Trainer Alois Schwartz nach dem Abpfiff. Auf wen man in der Relegation trifft, klärt sich erst am kommenden Sonntag: Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig, Erzgebirge Aue oder Alltime-Unterklassenkolumnenlieb­ling Darmstadt 98 sind die wahrscheinlichsten Gegner.

Offen ist im Drittligageschehen somit nur noch die marginale Frage, wer die Runde letztlich als Erster und damit als Champion abschließt. Gegenüber Kontrahent Paderborn ist der 1. FC Magdeburg im Vorteil, der im Schongang den Chemnitzer FC mit 3:1 abfertigte und seinen Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem SCP wahrte. Schon nach 22 Minuten führte der FCM mit 3:0, dann schaltete die Elf von Trainer Jens Härtel ein paar Gänge zurück. »Nach der Halbzeit hatte Magdeburg längst kein Messer mehr zwischen den Zähnen«, sagte CFC-Trainer David Bergner, der dies nutzte, um einige A-Junioren zum Schaulaufen zu bitten. Begutachten konnte diese somit der neue Sportdirektor Thomas Sobotzik, der auf der Tribüne saß und nun ein regionalligataugliches Team auf die Beine stellen muss. Personalkarussell gibt es auch bei Bald-Zweitligist Magdeburg. Gleich neun Spieler verabschiedete man am Sonnabend, darunter Kapitän Marius Sowislo, der seine Karriere beendet.

Von den Liganeulingen steht bislang nur der 1. FC Kaiserslautern als Zweitligaabsteiger fest. Aus den fünf Regionalligen kommen bekanntlich keine direkten Aufsteiger hinzu, sondern es stehen drei Ausscheidungspaarungen mit Hin- und Rückspiel an. Fix ist bereits, dass es Skandalnüdelchen TSV 1860 München mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun bekommt. Noch auf ihre Gegner warten die ebenfalls bereits qualifizierten Ex-Bundesligisten SV Waldhof Mannheim und Energie Cottbus.