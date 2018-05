Antifaschistische Tradition

Denkmal für die Befreier Belgrads, aufgenommen im Oktober 2014 in der Hauptstadt der Republik Serbien Foto: Marko Djurica/REUTERS

Unter dem anspruchsvollen Titel »Der Balkan – eine Zone des Friedens, der Verständigung und der Zusammenarbeit« hat am 5. und 6. Mai 2018 in Belgrad eine internationale antifaschistische Konferenz stattgefunden. Eingeladen hatte der serbische Veteranenverband SUB NOR, der von ehemaligen Partisanen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden war. Wer die aktuelle Situation in den verschiedenen ehemals jugoslawischen Staaten und die Konflikte untereinander im Blick hat, konnte über diese Initiative nur erstaunt sein. Eine »Zone des Friedens« ist diese Region in keiner Weise, wenn man allein die massiven Versuche der NATO, ihren Einfluss dort auszuweiten, die Auseinandersetzungen im Kosovo oder den nationalistisch aufgeheizten Namensstreit um Mazedonien betrachtet. Umso überraschender war es, dass unter den 100 Gästen der Konferenz elf verschiedene Delegationen aus allen Staaten des ehemaligen Jugoslawien, aus Albanien, Griechenland, Ungarn, Bulgarien sowie Vertreter der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) waren.

Wie wichtig diese Tagung in Serbien genommen wurde, zeigten die Anwesenheit und die Grußworte von zwei Ministern der serbischen Regierung bei der Eröffnung sowie eine breite Resonanz in Fernsehen und Printmedien. Auch die Anwesenheit des Garderegiments der serbischen Armee bei der gemeinsamen Kranzniederlegung am »Denkmal für die Befreier« von 1944 war eine bemerkenswerte Anerkennung dieser Tagung.

Das politische Anliegen bestand von serbischer Seite darin, ein Signal der Verständigung auf der Basis der Erinnerung an den gemeinsamen antifaschistischen Kampf an die Nachbarstaaten zu senden. In Redebeiträgen wurde auch der völkerrechtswidrige Angriff der NATO, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war, im Jahr 1999 thematisiert. Insgesamt bezogen sich aber die meisten Statements auf den Partisanenkampf und die daraus zu ziehenden politischen Schlussfolgerungen für heute. Hier wurde deutlich, wie kompliziert die Verständigung ist. Fast alle Delegationen bemühten sich, ihren »nationalen Anteil« am Befreiungskampf besonders herauszustellen. Gleichzeitig war deutlich, dass die antifaschistischen Traditionen Jugoslawiens trotz aller Bestrebungen der Umschreibung der Geschichte noch lebendig sind. Gemeinsam wurden alle Angriffe auf diese Erinnerung und die zahlreichen Formen versuchter Geschichtsrevision in den verschiedenen Ländern zurückgewiesen.

Bezogen auf die Fragen der Gegenwart stellte sich die Zusammenarbeit der Delegationen weit komplizierter dar. Indirekte »Schuldzuweisungen« im Zusammenhang mit der Zerstörung der jugoslawischen Föderation waren ebenso zu erleben wie die Konflikte um die staatliche Einheit in Bosnien-Herzegowina, wo neben der zentralen Organisation der Antifaschisten und Veteranen auch eine eigenständige Organisation in der Republik Srbská besteht. Die einladende Organisation SUBNOR war sichtlich bemüht, einen Ausgleich zwischen diesen divergierenden Bestrebungen zu suchen. Dass dies zu Lasten der politischen Klarheit der Abschlusserklärung ging, überrascht nicht. Deren politischer Wert lag mehr in der gemeinsamen Unterzeichnung durch alle elf Delegationen, weniger in der Differenziertheit der Benennung von Ursachen und Konsequenzen. Verabredet wurde auch die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Das wäre ein großer Gewinn für eine friedlichere Entwicklung auf dem Balkan.