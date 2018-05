Fritz Kobus (Lucien Duboscq) am Klavier, neben ihm die Bedienstete Catherine (Madeleine Guitty): »Freund Fritz« Foto: Mangue-Pistache/ARTE

Unsere Städte nach ’45

Der von den deutschen Faschisten angezettelte Weltkrieg hat letztlich auch die deutschen Städte verwüstet. Experten meinen, dass der Wiederaufbau mehr Bausubstanz vernichtet hat als der Bombenkrieg. Architekten um Massenmörder Albert Speer hatten schon vor 1945 entsprechende Pläne in der Schublade. Nach dem Krieg kamen sie leicht entschlackt zum Einsatz. Die neue Stadt sollte von Licht und Luft durchflutet sein und vor allem sollte es breite Straßen für die Autos geben.

3sat, Mi., 20.15 Uhr

Schweinerei im Schlachthof

Vor gut einem Jahr haben Aktivisten in einem Schlachthof in Fürstenfeldbruck mal wieder Missstände aufgedeckt: Mit Betäubungszangen sollen Tiere gequält und ohne ausreichende Narkose getötet worden sein. Rund die Hälfte des Fleisches landete später unter einem Biolabel in deutschen Supermärkten.

ZDF, Mi., 22.45 Uhr

Freund Fritz

Ein Dorf im Elsass vor dem Deutsch-Französischen Krieg: Fritz Kobus ist Vorsitzender des lokalen Klubs der Hagestolze. Die sich dort versammelnden Herren genießen das Leben, essen gut, trinken und zelebrieren ihre Freiheit. Der Rabbiner ist von ihrem Lebensstil wenig angetan und versucht immer wieder, ihnen die Ehe schmackhaft zu machen. Ein Dokument der Filmgeschichte. F 1933. Mit Lucien Duboscq (Fritz Kobus). Regie: Jacques de Baroncelli.

Arte, Mi., 23.55 Uhr

Polnische Frauen begehren auf

Gewalt gegen Frauen – in Polen ist das mancherorts ein gesellschaftliches Tabu. Noch immer gilt auf dem Lande das traditionelle, christliche Modell, in dem die Familie wichtiger ist als die einzelne Frau. Viele Betroffene in Polen schweigen, wenn sie von ihrem Ehemann misshandelt oder vergewaltigt werden. Das Notfalltelefon im Frauenzentrum Babis in Zielona Gora ist fast immer besetzt. Am Telefon sitzt Anita Kucharska-Dziedzic. Seit 18 Jahren leitet sie das Zentrum, eines von wenigen in Polen. Und genauso lang gibt Anita den Opfern häuslicher Gewalt damit eine Stimme. Als die nationalkonservative PiS-Partei 2015 die Regierung übernahm, wurden alle staatlichen Zuschüsse für das Frauenzentrum gestrichen.

Arte, Do., 19.40 Uhr

Streitfall Emanzipation

Was Frauen wollen und Männer denken

Der Titel ist schon mal genial: Männer denken. Frauen wollen. D 2018.

ZDF, Do., 22.00 Uhr