Mein Genosse Olaf Scholz

Ob als Hamburger Bürgermeister oder Finanzminister: Olaf Scholz zeigt gute Laune in allen Lebenslagen – auch beim Schießen (Eröffnung des Radrennens »Vattenfall-Cyclassics« am 21.8.2011) Foto: picture alliance / Augenklick/Roth

Am 24. Januar 2018 bin ich im Rahmen der Werbeaktion »Tritt ein! Sag nein« nach 66 Jahren zum zweiten Mal in meinem Leben in dieselbe Partei hineingeraten und gab das – »Hilfe, ich bin in der SPD« – in der jungen Welt am 3. März bekannt. Drei Wochen später antwortete mir deren (damals) Kommissarischer Vorsitzender Olaf Scholz: »Lieber Otto, noch einmal willkommen im Bollwerk der Demokratie, für Gerechtigkeit, Fortschritt und eine bessere Welt – willkommen in der SPD. Bei uns bist Du genau richtig. Und Du bist nicht allein. Seit Anfang vergangenen Jahres sind 50.000 in die SPD eingetreten. Weil sie etwas verändern wollen, weil sie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität im Herzen tragen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist.«

Danke, Genosse, ich mich weniger. Zwei Jahre zuvor ahnte ich noch nicht, dass ich mit dem Mann, der in der Handelskammer hinter dem Rathaus heruntergeputzt worden war und dann seinen Bewährungsauftrag bekam, hinter derselben Mauer sitzen würde – und er sie mir als Bollwerk der Demokratie anpreisen könnte.

Hinterm Bollwerk

Das war am Silvestermorgen 2015. Olaf Scholz musste als Hamburger Bürgermeister in der »Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V.« eine folgenschwere Abmahnung einstecken. Ergeben saß er in der ersten Reihe, als Fritz Horst Melsheimer, der damalige Präses der Handelskammer, vor etwa 2.200 »hochkarätigen Gästen« eine Wutrede hielt, die das Hamburger Abendblatt in die Schlagzeile fasste: »Handelskammer: Volksentscheide machen Hamburg unregierbar«.

Unregierbar. Weil Scholz – damals – den Hamburgern das ungehorsame Maul nicht gestopft hatte. Die Bürger der Hansestadt hatten in ihrer Mehrheit nein gesagt zum olympischen Unfug, zur größten Kommerz- und Korruptionsveranstaltung der Welt. Für den Handelskammerchef war damit die zügellose Anarchie ausgebrochen. Das Ergebnis des Volksentscheides über die Olympischen Spiele in Hamburg im Jahr 2024 war für Melsheimer ein »unerwarteter und schwerer Schlag ins Kontor«, der die Frage nach der »Zukunftsfähigkeit unserer Stadt« aufwerfe, »unserer Stadt«, sprach der Herr der Handelskammer.

»Die eigene Bevölkerung« habe das Ergebnis herbeigeführt – die handelskammereigene. Die Hamburger hätten »sich gegen ein milliardenschweres Investitions- und Marketingprogramm entschieden, das maßgeblich« – das war gut gelogen – »der Bund finanziert hätte«. In Wirklichkeit hätten gerade die Ärmsten dafür bluten müssen in dieser reichsten Stadt Deutschlands. Wie es kurz zuvor in Brasilien geschehen war.

Der Präses war sicher: »Deutschland« – sein Deutschland – »stand geschlossen hinter Hamburg« – seinem Hamburg – »so wie wir es noch nie erlebt haben«. Hinter dem Tor zur Welt. Aber 325.000 Hamburger hätten sich am 29. November 2015 »entschieden, dieses Tor zuzuschlagen«. Das nannte der Handelskammerführer ein »fatales Signal«, und zwar »an Deutschland« und »die ganze Welt«. Empört fragte er: »Wie kann es sein, dass sich der Senat und 85 Prozent der Bürgerschaft für ein Projekt aussprechen und gleichwohl von der Bevölkerung eine Abfuhr erteilt bekommen?« Das geschehe ja nicht zum ersten Mal und entwickele sich zu einem Syndrom, dem »Hamburg-Syndrom«.

Und da betonte der Präses, dass »unsere Handelskammer sage und schreibe neun Staatsformen, sieben Kriege und zehn Währungen überdauert hat«. Das, so erläuterte er den Vertretern der repräsentativen Demokratie, die mit Scholz an der Spitze zu seiner Ansprache angetreten waren, sollte man sich mal »vor die Augen führen«. Und dann machte der Präses der Handelskammer mit einem Wort des Propheten aller Neoliberalen dem Bürgermeister deutlich, dass er ihm sein Vertrauen entziehen muss: »Karl Popper hat gesagt: ›Institutionen sind wie Festungen. Sie müssen klug angelegt und richtig bemannt sein.‹ Die repräsentative Demokratie war einmal eine von unseren Vätern klug angelegte Institution, deren Mauern in den letzten Jahren untergraben wurden.«

Mauern, Festung, »Bollwerk der Demokratie«. Dieses ist, gefestigt von einer Polizeiarmee aus ganz Deutschland, wieder da. Und dahinter also hat mich, den »lieben Otto«, mein Genosse Olaf jetzt 2018 »willkommen« geheißen.

Führung bestellt

Damals, Silvester 2015, saß er mit seinem gesamten Senat wie ein Häufchen Unglück vor dem Rednerpult des Handelskammerchefs, der sich nun direkt an den Regierenden Bürgermeister wandte: »Sie haben einmal gesagt: ›Wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch.‹«

Scholz hatte nicht geliefert. Er hat den Volksentscheid geduldet, sich ihm ganz einfach gebeugt, als stünden für die versammelten ehrbaren Kaufleute nicht Riesengewinne auf dem Spiel. Der Präses gab dem Bürgermeister eine letzte Chance: »In der Frage der Ertüchtigung unserer repräsentativen Demokratie würde ich gerne Führung bei Ihnen bestellen!«

Ertüchtigung – das treffende Wort. Fünf Tage nachdem die Elite der Wirtschaft Adolf Hitler die Macht übergeben hatte, versprach dieser Führer den Befehlshabern der Reichswehr: »Ertüchtigung der Jugend und Stärkung des Wehrwillens mit allen Mitteln« – für die kommenden Kriege. Und dazu die »Beseitigung des Krebsschadens der Demokratie«.

Handelskammerführer Melsheimer wurde inzwischen von den eigenen Leuten per Stimmzettel davongejagt. Scholz aber hielt sich energisch daran, die von ihm bestellte Führung zu liefern. Er gehörte zusammen mit dem damaligen Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier zu der Kampftruppe um Gerhard Schröder, die das Armutsprogramm Hartz IV durchsetzte – ausgearbeitet und benannt nach einem Direktor des mächtigen Wolfsburger Betrugskonzerns.

»Ich habe dumme Fehler gemacht und mich damit auch meinen Gegnern ausgeliefert«, sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der ein Ende der Hartz-IV-Demütigung versprochen hatte, nach der Wahlniederlage vom letzten September. Eine Erneuerung der großen Koalition schloss er aus und machte dann seinen dümmsten Fehler, der ihn vollends den Gegnern auslieferte. »Wenn der Bundespräsident dich zu sich zitiert, kannst du ja nicht nein sagen oder zurücktreten.«

Dieser Bundespräsident war als Außenminister schon einmal Geburtshelfer einer Regierung – er hatte in der Ukraine einem mit Faschisten durchsetzten Regime zur Macht verholfen. Jetzt betätigte er sich wieder als Hebamme einer großen Koalition, die weder die übergroße Mehrheit der SPD noch deren Kanzlerkandidat wollten. Der Intrigenmeister im Schloss Bellevue zwang Schulz, der einmal zu hundert Prozent das Vertrauen der Parteidelegierten genossen hatte, die »Groko«-Verhandlungen zu führen. Danach bekam er einen Fußtritt und musste gehen zugunsten von Olaf Scholz, der Vizekanzler wurde und nichts an Hartz IV ändern will.

Nochmals: »In der Frage der Ertüchtigung unserer repräsentativen Demokratie würde ich gerne Führung bei Ihnen bestellen!« hatte der Handelskammerführer den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz Ende 2015 angewiesen. Und war selber schon beim nächsten Punkt: »In Zukunft konsequent auf Freihandel setzen.« Denn da sah der Kammerpräses angesichts der demokratischen Umtriebe in Hamburg die nächste Gefahr, im Widerstand gegen TTIP. »Unsere Handelskammer unterstützt die Verhandlungen zu einem umfassenden Abkommen mit Nachdruck.« Der »Widerstand gerade aus unserem Land« erschien ihm deshalb »um so unverständlicher«.

Polizeiwagenreifenabnutzung

Freihandel, ja das war es. Scholz hatte hervorragend für den G-20-Gipfel geplant. Wie solch eine Supershow des Kapitals abläuft, konnte er in Genua studieren. Und was das kosten würde. Der Gipfel werde die Hamburger Steuerzahler nichts kosten, versprach der heutige Finanzminister. »Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus.« Da konnte er sich detaillierten Krimskrams sparen. »Werden Sie mit den 50 Millionen Euro auskommen, die Sie vom Bund für Sicherheitsmaßnahmen erhalten?« wurde er vor dem Gipfel von der Zeit gefragt. Der Bürgermeister antwortete: »Ja. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir bei einer solchen Gelegenheit nicht angefangen, fiktive Kosten aufzustellen und zu kalkulieren, was die Reifenabnutzung kostet, wenn ein Polizeiwagen 200 Meter bewegt wurde. Wir haben eine realistische Kostenschätzung vorgenommen.« Als es dann im Schanzenviertel unerwarteterweise brannte, konnten die Polizeikampffahrzeuge erst hineinbewegt werden, nachdem die Kosten der Reifenabnutzung berechnet worden waren. Fazit der Hamburger Zeit vier Monate danach: »Völlig verrechnet. Der G-20-Gipfel kostet die Stadt weit mehr als angekündigt. Die SPD sollte jetzt aufklären.«

Wie hoch genau die Kosten sind, für die jetzt die SPD verantwortlich gemacht wird, wissen wir heute immer noch nicht. Der liebe Olaf ist auf dem Gipfel seiner Unfähigkeit ins Bundesfinanzministerium entkommen. Die Bürger der Hansestadt haben ihn 2011 mit nahezu absoluter Mehrheit (SPD 48,4 Prozent) ins Amt gewählt. Als er sich jetzt nach Berlin absetzte, kam es laut Hamburger Abendblatt zum »Umfrageschock für Olaf Scholz – Hamburger SPD auf Rekordtief«. Auf 28 Prozent hat er sie heruntergebracht, das schlechteste Ergebnis, das sie je an der Elbe erzielte. Danke, Olaf. Innerhalb der SPD steht er besser da. Beim Parteitag im Dezember gelang es ihm als letztem, mit 59,2 Prozent in den Parteivorstand zu schlüpfen. In dem er bald darauf als kommissarischer Vorsitzender die Macht übernahm.

Hamburgs Justiz hat er auch, so gut er konnte, zerstört. Gleich nach seinem »Fest der Demokratie«, ordnete Scholz an, dass jeder, der sich gegen den G-20-Gipfel versündigt habe, mit »erheblichen«, ja »sehr schweren Strafen« rechnen müsse. Das konnte die hanseatische Justiz nicht gleichgültig lassen. Sie musste davon ausgehen, nun gelte wieder der juristische Leitsatz, dass »an die Stelle des alten Gesetzes der Wille des Führers« (Grundgesetzkommentator Theodor Maunz, 1943) tritt und die Freisler-Rechtsprechung des Volksgerichtshofs in der Freien und Hansestadt Hamburg wieder Platz greifen müsse. Während Olaf Scholz mit den Mächtigen der Welt in der Elbphilharmonie feierte, wurde der 18jährige Italiener Fabio V. in die Schlachthofstraße verbracht, wo in einem stacheldrahtbewehrten Lager alle Festgenommenen konzentriert wurden. Ein hanseatischer Beamter griff Fabio V. in alle Körperöffnungen. Und den Rest besorgte bald darauf der Erste Strafsenat des Hamburgischen Oberlandesgerichts unter dem Vorsitzenden des Hamburger Richtervereins, Marc Tully.

Er beschloss, dass Fabio V. die »bürgerkriegsähnlichen Zustände in Hamburg mitverursacht« hat. Und zwar anlagebedingt. Ihm sind nämlich »die Anordnungen der Polizeikräfte gleichgültig«. Und so kommt der »erkennbar rücksichtslosen und auf eine tiefsitzende Gewaltbereitschaft« schließen lassenden Tatausführung »besondere Bedeutung« zu. Das ist für Tully offensichtlich. Und auch die »erheblichen Anlage- und Erziehungsmängel« entgehen ihm nicht, »die ohne längere Gesamterziehung des« – italienischen – »Täters die Gefahr weiterer Straftaten begründen«. Kurz: Fabio V. ist »schädlicher Neigungen« schuldig. Also eigentlich ein Fall von Schutzhaft, wie sie sich in den Jahren von 1933 bis 1945 für eine schnelle und schlagkräftige Justiz bewährt hat.

Die Tat selbst, deren Ausführung Fabio V. hier angeklagt wurde, war allein die Teilnahme an einer Demonstration gegen den G-20-Gipfel. Sonst nichts. Ihm konnte keinerlei Gewaltanwendung nachgewiesen werden.

Goldman Sachs passt auf

Kürzlich schrieb mir mein SPD-Generalsekretär Lars Klingsbeil, mit herzlichen Grüßen, frisch wie der Frühlingswind: »Unsere Erneuerung ist umfassend. Damit sie erfolgreich wird, brauchen wir Deine Unterstützung, Otto! Ich freue mich, den Prozess mit Dir gemeinsam anzugehen.«

Mit mir gemeinsam? Quatsch, Lars. Worüber sollen wir denn reden? »Die Agenda-2010-Debatte langweilt mich«, hast Du gerade erst dem Tagesspiegel erzählt. Außerdem warst Du bis zu Deiner Wahl zum Generalsekretär Präsidiumsmitglied im »Förderkreis Deutsches Heer e. V. Bonn« (FDH) und bist immer noch Präsidiumsmitglied des anderen großen Lobbyverbands der Rüstungsindustrie, der »Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik«. Ich dagegen habe zwar in meiner Kindheit mit Wehrmachtssoldaten aus Bakelit gespielt, die ich aber nach 1945 in den Restmüll entsorgte. Neue hat es für mich nie gegeben. Und Genosse Scholz braucht mich schon gar nicht. Als Vizekanzler ist er, wie die Zeit entdeckte, »Chef des Gegenkanzleramtes«, was es offiziell nicht gibt. Sein wichtigster Staatssekretär ist der – und das kann sehr hilfreich sein – Investmentbanker Jörg Kukies aus dem Riesenbankhaus Goldman Sachs. Noch vor Ende seines Studiums war Kukies schon für dieses weltweit agierende Geldhaus tätig. Zuletzt war er einer der beiden Deutschland-Chefs von Goldman Sachs. Scholz kann sich mit solcher Berufung auf die Expertise Donald Trumps verlassen – der hat schon mehrere Mitarbeiter dieser gelegentlich ehrbaren Bank in seinen engsten Führungskreis berufen. Kukies verzichtet – so wurde bekanntgegeben – auf jährliche Millionenbezüge zugunsten eines lumpigen 180.000-Euro-Jahresgehalts bei Scholz. Wenn das nicht Patriotismus ist.

Über Kukies Staatssekretärskollegen im Bundesfinanzministerium schrieb vor vier Wochen bisher undementiert Die Zeit: »Er heißt Wolfgang Schmidt und ist seit 16 Jahren an der Seite von Scholz. Schmidt soll aus den sozialdemokratisch geführten Häusern eine schlagkräftige Einheit formen und dafür sorgen, dass Scholz zu allen relevanten politischen Themen mit der nötigen Expertise versorgt wird. Dabei will er sich eine Besonderheit des Finanzministeriums zunutze machen: die sogenannten Spiegelreferate. Das sind spezielle Arbeitseinheiten, die die anderen Bundesministerien überwachen, so dass sich der Bundesfinanzminister einen Überblick darüber verschaffen kann, was in der Regierung so los ist.

So spioniert Scholz – gemeinsam mit dem Mann von Goldman Sachs – nicht nur die SPD , sondern auch die Unionsministerien aus, damit kein Minister sich – was eigentlich für Zukunftsinvestitionen in die Infrastruktur nötig wäre – an der überkommenen »schwarzen Null« Schäubles versündigt. Auch wenn man sie nunmehr rot nennt, Null bleibt Null.

Kreislauf des Kapitals

Vor genau einem Jahr, als die SPD und viele Wähler noch Martin Schulz zujubelten, schrieb Die Zeit über dessen Parteifreund Olaf Scholz: »Dieser Bürgermeister hat Ambitionen. Sonst hieße sein Buch nicht ›Hoffnungsland‹, sondern vielleicht ›Hoffnungsstadt‹.« Das Opus magnum des damaligen Hamburger Senatschefs (»Hoffnungsland. Eine neue deutsche Wirklichkeit«, Hoffmann und Campe) hat eine exakte wissenschaftliche Analyse des rechten Populismus in Deutschland geliefert. Ihm kommt dabei allerdings seine langjährige wissenschaftlich Tätigkeit zugute, die bereits im zarten Juso-Alter begann. Gerade erst zeigte das Hamburger Museum für Arbeit in seiner Ausstellung über Marxens »Kapital« ein Exemplar des revolutionierenden Buches aus dem Privatbesitz von Olaf Scholz. Aufgeschlagen die erste Seite des zweiten Bandes in der blauen DDR-Ausgabe, S. 69: »Der Kreislauf des produktiven Kapitals«. Mit präziser Akkuratesse und einem gelben Buntstift hatte Juso Scholz Zeile für Zeile des ersten und dritten Absatzes ausgemalt. Den zweiten Teil des erstens Absatzes dagegen ließ er – was sicherlich noch manchen Gelehrtenstreit auslösen wird, aber darauf können wir uns hier nicht einlassen – von jeglichem Gelb frei, während er das untere Drittel der Seite wieder gewissenhaft gelb färbte.

»Hoffnungsland« ist – das darf man sagen – Scholzens »Kapital«. Es demonstriert, wie genial er aus dem Geist seiner frühen marxistischen Studien entscheidende gesellschaftliche Phänomene zu durchdringen und theoretisch zu überhöhen vermag. Und zwar durch die wissenschaftliche Einführung des Begriffes »Laune«, wobei er sorgfältig und sehr zielführend zwischen »schlechter« und »guter« Laune zu differenzieren vermag, mit dem imponierenden Ergebnis, dass »gute Laune« die »schlechte Laune« überwindet (über das Entstehen von guter oder schlechter Laune kann man alles Nötige im dritten Band der Ausgewählten Schriften des heiligen Kirchenvaters Ephräm, Seite 30, nachlesen, was auch erklärt, warum Olaf Scholz, der ja diese Quelle kennt, im Umgang mit Genossen häufig etwas missgestimmt erscheinen muss – aber das nur nebenbei).

Ein ganzes tiefschürfendes Kapitel ist einem besonderen Anliegen Scholzens gewidmet: »Rechter Populismus und schlechte Laune«. Die Scholz-Analyse: »Unaufgeregt« bleiben im »Umgang mit diesen Parteien«, denn: »Man muss nicht auf jede Provokation reagieren. Dann verpufft sie oft unbemerkt.« Was vorteilhaft ist: »Der Grund für die schlechte Laune sind sicher die schlechten Perspektiven der unteren und mittleren Einkommensbezieher in den klassischen Industriestaaten.« Rezept: Nur eine »glaubwürdige Politik« mache »unsere Gesellschaft immun gegen schlechte Laune«. Die verspricht er fürs darauffolgende letzte Kapitel »Hoffnungsland – unsere Chancen in der Zukunft«. Dessen Fazit: »Die Zukunft kann besser werden, wir haben es in der Hand. Deshalb können wir zuversichtlich und mit gar nicht so kühner Hoffnung in die Zukunft blicken.«

Die bei solchen Politikerbüchern häufig ins Spiel gebrachten Zweifel, ob Olaf Scholz das alles selbst geschrieben habe, verbieten sich von selbst. Angesichts der speziellen Begrifflichkeit dieses Textes erscheint es ausgeschlossen, dass hier ein anderer, ein Ghostwriter etwa oder auch nur ein Verlagslektor, Hand angelegt hat – die Ehre der Autorschaft gebührt Olaf Scholz allein, hier ist er authentisch. Zumal er äußerste Bescheidenheit beim Schreiben zeigte.

Gute Laune

Der Begriff Hartz IV kommt in seinem Buch überhaupt nicht vor. Armut durch Gesetz, damit hat und hatte er nie etwas zu tun. Im Gegenteil. Denn, merke! »Mit schlechter Laune lässt sich die Zukunft nicht gewinnen.« Gutgelaunt mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen durchs Leben gehen, dann hat der wahre Sozialdemokrat schon gewonnen, insbesondere im Kampf gegen schlechtgelaunte, rechtspopulistische Politik. Das schaffen wir. So wie kürzlich am Holocaustgedenktag bei den Echo-Auseinandersetzungen unserer – wie sagt man? – judenkritischen Musikindustrie (»Mache wieder mal ’nen Holocaust«) über die »unzureichend definierten« – von der SS falsch tätowierten? – »Körper der Auschwitz-Insassen«. »Gute Laune« rief, als Campino protestierte, einer lautstark dazwischen. Er muss Scholzens »Hoffnungsland« gelesen haben.

Gutgelaunt geht dieser mein Genosse Scholz mit seinem Dauergrinsen daran, die Macht in seinem Hoffnungsland vollends an sich zu reißen.