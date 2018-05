Wilhelm ja – Marx nein

Vertrau ihm: Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger betrachtet im Ethnologischen Museum Dahlem in Berlin eine Nulis-Maske, im April 2016 Foto: dpa

Ich bin schuld, aber mit solchen Folgen möchte ich bitte nichts zu tun haben. Für die Mitgliederversammlung des Deutschen PEN-Zentrums Ende April in Göttingen stellte ich den Antrag, das wiedererrichtete wilhelminische Schloss in der Mitte Berlins dürfe im kommenden Jahr als »Humboldt-Forum« nur dann wieder eröffnet werden, wenn »die Provenienz eines jeden Ausstellungsstückes einwandfrei geklärt ist. Raub- und Beutestücke aus der Kolonialzeit sind zurückzugeben« (jW 27.4.2018). Mein Antrag wurde nahezu einstimmig abgelehnt. Hauptargument: In der Kürze der Zeit – eineinhalb Jahre bis zur Eröffnung Ende 2019 – lasse sich eine solche Prüfung nicht schaffen. Man müsse dem Hauptverantwortlichen Hermann Parzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (»Es ist nicht alles nur geklaut«) vertrauen, dass er es schon richten werde.

Am nächsten Tag brachte der ehemalige PEN-Generalsekretär Herbert Wiesner den Antrag ein, dass »Provenienzforschung und Restitutionsplanung« zum »öffentlich sichtbaren« Konzept des »zu eröffnenden Humboldt-Forums« gehören »sollen«. Der Antrag wurde eilends nahezu einstimmig – ich vermochte gerade noch »Nein« zu sagen – angenommen. Antragsteller Wiesner war und ist kompetent: Er ist einer der Leiter der »Stiftung Zukunft Berlin«, die sich entschieden für das Humboldt-Forum einsetzt.

Das lief so, wie es seit Jahrzehnten läuft im deutschen PEN. Doch unser jetziger Generalsekretär Carlos Collado Seidel übernahm meine Grundidee: etwas, was man nicht mag, erst dann zu eröffnen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ich mag Wilhelms Schlosskopie nicht und möchte , dass in das »Humboldt-Forum« nichts hineinkommt, aus dem das »Blut« (Bénédicte Savoy) deutscher und europäischer Kolonialpolitik fließt. Eine solche Prüfung ist in eineinhalb Jahren zu schaffen. Wenn nicht, lässt sich die Aufnahme entsprechender Stücke zurückstellen.

Die Retourkutsche unseres Generalsekretärs kam einen Tag nach Ende unserer Mitgliederversammlung. Am späten Montag nachmittag, keine fünf Tage vor der Enthüllung des Karl-Marx-Denkmals in Trier, verbreitete er per Mail an alle PEN-Mitglieder einen Aufruf des ehemaligen Direktors des Berliner Martin-Gropius-Baus, Prof. Gereon Sievernich, »den wir unterstützen«. Der Oberbürgermeister von Trier solle die Einweihung des von China gestifteten Karl-Marx-Denkmals so lange verschieben, bis die derzeit in Hausarrest befindliche chinesische Künstlerin Liu Xia ausreisen darf.

Schon vor einem halben Jahr erschien auf Anregung von PEN America ein Brief, der auch aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands die Freilassung von Liu forderte. Zu den 52 Unterzeichnern gehörten J. M. Coetzee, Philip Roth und Anne Tyler. Diesen Aufruf zu unterstützen ist ehrenwert, notwendig und kann für die Betroffene hilfreich sein. Schädlich und grotesk aber ist es, wenn man einen solchen richtigen Aufruf für ganz andere Zwecke instrumentalisiert. Fünf Tage vor der seit langem feststehenden Enthüllung des von China gestifteten Marx-Denkmals in Trier konnte kein mit einer Grundausstattung von Vernunft versehener Mensch erwarten, dass der Oberbürgermeister die Enthüllung der in dem Aufruf verächtlich als »überdimensioniert« bezeichneten Marx-Statue absagt und so die chinesische Regierung brüskiert.

Aber dieser groteske Aufruf wurde noch überboten. Einen Tag vor dem Festakt meldete sich nunmehr nicht nur intern für die Mitglieder, sondern auch noch offiziell für die Öffentlichkeit Ralf Nestmeyer zu Wort. Es war seine erste Amtshandlung. Wir hatten den tüchtigen Reiseschriftsteller eine Woche zuvor zum Vizepräsident des deutschen PEN und zugleich zum Writers-in-Prison-Beauftragten gewählt. In einem »offenen Brief zur Einweihung des Karl-Marx-Denkmals« verlangte er »dringlich« vom Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, die in wenigen Stunden bevorstehende Einweihung des Karl-Marx-Denkmals so lange zu verschieben, bis unser Ehrenmitglied, die Dichterin Liu Xia, aus dem 2010 verhängten Hausarrest entlassen und ihr die Ausreise ermöglicht worden ist. Unverzüglich also.

Das klappte nicht. Unser Generalsekretär Seidel aber hat 2019 ein Problem. Zu unserer nächsten Mitgliederversammlung in einer Karl-Marx-Stadt wird er nicht erscheinen. Wenn er schon das Trierer Denkmal für überdimensioniert hält, wie könnte er dann, räumt man ihn nicht rechtzeitig weg, den doppelt so hohen Marx von Chemnitz ertragen? Ich bin solidarisch, auch wenn mein Geschmack etwas anders ist als der meiner PEN-Brüder. Ich fahre aus meiner Randgemeinde nicht mehr nach Hamburg, weil dort am Hafen ein Bismarck in den Himmel ragt, der viermal so hoch ist wie der »überdimensionierte« Marx von Trier.