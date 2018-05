Jetzt Muskeln zeigen

Weiter kämpferisch: Französische Eisenbahner demonstrieren am 3. Mai in Paris Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Die französische Regierung fährt ihre sogenannte Reform der staatlichen Eisenbahngesellschaft Société nationale des chemins de fer français (SNCF) eingleisig. Bei seinem ersten Gespräch mit den Wortführern der Belegschaft und der Gewerkschaften überhaupt blieb Ministerpräsident Edouard Philippe am Montag in der von Präsident Emmanuel Macron vorgegebenen Spur: hart, was die »Prinzipien« der Gesetzesvorlage betrifft, »offen« für einige belanglose Änderungen der Modalitäten. Die »Reform«, mit der die Umwandlung der SNCF in eine private Aktiengesellschaft vollzogen und den Bahnern ihr Beamtenstatus entzogen werden soll, der sie bisher vor Entlassung schützte, werde auf keinen Fall »fundamental« verändert, sondern allenfalls »verfeinert«. Grund für die Lohnempfänger, ihren vor mehr als einem Monat begonnenen Streik nun mit radikaleren Aktionen fortzusetzen.

»Die einzige positive Meldung ist die, dass wir endlich denjenigen gesprochen haben, der entscheidet«, spottete der für die SNCF zuständige Sekretär der größten Gewerkschaft CGT, Laurent Brun, am Nachmittag. CGT-Chef Philippe Martinez ergänzte vor Journalisten: »Der Ministerpräsident hat uns nichts anderes gesagt, als das, was wir vorher schon erfahren hatten.« Das Hôtel Matignon, Sitz des Regierungschefs in Paris, sprach in einer Presseerklärung von einer den Streikenden »gebotenen, festen Hand«. Die »Reform« richte sich »nicht gegen die Eisenbahner«, sagte Philippe. Da die wirtschaftliche »Situation des Unternehmens nicht befriedigend« sei, werde er »an ihren Prinzipien nichts ändern«. Dass heiße aber nicht, »dass man nicht miteinander reden könnte«.

Das klang wie Hohn für die gewerkschaftlichen Verhandlungsführer. Am Dienstag und am heutigen Mittwoch legten bis zu 30 Prozent der Belegschaft erneut die Arbeit nieder. Zwei von fünf TGV-Hochgeschwindigkeitszügen und drei von zehn Intercity-Verbindungen fielen aus.

Roger Dillenseger, Sekretär der autonomen Gewerkschaft Unsa, erklärte: »Das war ein nahezu sinnloses Treffen. Der Ministerpräsident hat uns eine ›substantielle Übernahme‹ der SNCF-Schulden angekündigt – ohne allerdings eine Summe oder einen zeitlichen Rahmen zu nennen. Dann hat er uns mit dem Hinweis auf eine neue Verhandlungsrunde in zwei Wochen wieder weggeschickt. Das hat nicht gerade zu unserer Beruhigung beigetragen.« Weniger kritisch zeigte sich am Montag die christlich geprägte CFDT, zweitgrößte Gewerkschaft der Sparte Schienenverkehr: »Wir haben zwar einen in den großen Linien sehr entschiedenen Ministerpräsidenten getroffen, dahinter sehen wir allerdings jemanden, der bereit zur Diskussion ist«, erklärte deren Sprecher Didier Aubert hoffnungsvoll.

Mit der »Reform« würden, betonen deren Autoren um den Regierungschef ständig, »Investitionen zur Modernisierung des Schienennetzes eingeleitet«, sie stelle darüber hinaus einen »ambitionierten Plan zur Weiterbildung und Erweiterung der Kompentenzen« der Lohnempfänger in Aussicht. Sicher sei, hieß es aus dem Regierungslager, dass der Staat ab 2020 »seine Verantwortung« zur späteren Tilgung der rund 50 Milliarden Schulden der SNCF übernehmen wolle. Die Regierung sehe allerdings keine Veranlassung, sich um die SNCF-Schulden zu kümmern, falls die sich in der Zukunft immer wieder neu anhäuften. Ziel des Präsidenten und der Regierung Philippe sei es, bis zum Ende ihres Mandats in vier Jahren das »ökonomische Gleichgewicht« der Eisenbahngesellschaft hergestellt zu haben. Die »Reform« enthalte insofern »strikte Regeln«, die eine »neuerliche exzessive Verschuldung der SNCF verbieten«.

Die Gewerkschaft SUD Rail (Solidaire, unitaire, démocratique) entgegnete: »Nach zwei Monaten Verhandlung ist gut zu erkennen, dass die Überlegungen der Regierung nicht weiter gehen, als uns die politischen Dogmen von der Zulassung privater Konkurrenz (für die SNCF, jW) aufzuhalsen.« Für SUD-Sprecher Eric Meyer »stellt sich daher nicht die Frage, ob die Streiks zu beenden sind«.

Bloße Arbeitsniederlegung im Drei-Tage-Rhythmus reicht einem Teil der gewerkschaftlich organisierten SNCF-Belegschaft offenbar nicht mehr. Im Pariser Bahnhof Gare du Nord forderten am Montag nachmittag SUD-Gewerkschafter »handfeste« Aktionen gegen die Regierung und das SNCF-Management. Die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den Syndikatsführern verordneten Maßnahmen seien »zu passiv« und hätten »zu nichts geführt«. Die SNCF-Kundschaft habe sich inzwischen an die Streiksituation »gewöhnt«, sie nehme den Arbeitskampf und den Sinn dahinter nicht mehr wahr. »Wir wollen, dass die Cheminots selbst über ihre Aktionen entscheiden, und nicht die Gewerkschaftsspitzen«, heißt es in einer am Montag im Nordbahnhof verteilten Stellungnahme der »Radikalen«. Die »Reform« habe sich »nicht um ein einziges Komma verändert«, es sei »jetzt Zeit, die Muskeln zu zeigen und das Land zu blockieren.«