Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke, erklärte am Dienstag anlässlich der veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik:

Der Rückgang an Straftaten sollte zum Anlass genommen werden, die weitere Aufrüstung der Polizei zu stoppen. Die Zahlen widerlegen eindrücklich den von rechter Seite gerne formulierten rassistischen Generalverdacht gegen Nichtdeutsche und Einwanderer, mehr zur Kriminalität zu neigen als Deutsche. Bleibt zu hoffen, dass diese Tatsache einfach mal zur Kenntnis genommen wird.

Die Zahlen sind aber auch ein Argument gegen die Angstpolitik, mit der insbesondere die Union die Sicherheitsbehörden aufrüsten will. Mehr Geld, mehr technische Mittel und mehr rechtliche Befugnisse für Geheimdienste und Polizei – damit muss jetzt endlich mal Schluss sein. Es gilt statt dessen, die bisherigen Gesetzesverschärfungen auf den Prüfstand zu stellen. Jahrelang wurden die Sicherheitsbehörden zu immer weiteren Überwachungsmethoden ermächtigt – jetzt ist es Zeit, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zum Schutz vor einem kontrollwütigen Staat zu stärken. Dazu gehört beispielsweise die Einführung einer anonymisierten Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamtinnen und -beamten, aber auch eine Benachrichtigungspflicht bei Speicherung in einer polizeilichen Datenbank. Wenn der Bundesinnenminister mit Blick auf den G-20-Gipfel fordert, gegen linksautonome Zentren vorzugehen, ist das pure Stimmungsmache. Die Aufarbeitung der Ausschreitungen beim Gipfel hat längst bewiesen, dass ein Großteil der Gewalt von der Polizei ausging. Auch das sollte in einer Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen werden.

Die DKP protestierte am Dienstag in einer Erklärung gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz in Bayern:

Am 15. Mai möchte die CSU im bayerischen Landtag ein neues bayerisches Polizeiaufgabengesetz (PAG) verabschieden. Dieses sieht eine massive Ausweitung der polizeilichen Befugnisse bis hin zu Geheimdienstmethoden vor. Die strikte Trennung von Polizei und Geheimdiensten, die als Lehre aus dem Faschismus in das Grundgesetz geschrieben wurde, wird damit zurückgenommen. Durch die Einführung des Begriffs der »drohenden Gefahr« können Maßnahmen durchgeführt und Grundrechte eingeschränkt werden, ohne dass ein konkreter Anhaltspunkt vorliegen muss.

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) verurteilt diese massive Gesetzesverschärfung und fordert die sofortige Rücknahme dieses Gesetzentwurfes. Sie ruft zu Protesten am 10. Mai 2018 in München auf, für die ein breites Bündnis unter Beteiligung von Gewerkschaften, Jugendorganisationen und Parteien organisiert wurde. Zehntausende werden zu diesen Protesten erwartet. Die Gesetzesverschärfung soll Vorbild für die gesamte Bundesrepublik werden. Auch in anderen Bundesländern sind Neufassungen der Polizeiaufgabengesetze geplant – so auch in Baden-Württemberg unter dem grünen Ministerpräsidenten oder unter dem SPD-Grünen-Senat in Bremen. Bayern beweist damit seine Funktion als »Ordnungszelle«, die die gesamte Bundesrepublik nach rechts rücken soll. Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, sagt dazu: »Der Protest gegen das Polizeiaufgabengesetz steht damit in direktem Zusammenhang mit dem Aufruf ›Abrüsten statt Aufrüsten‹, der sich gegen die Verdoppelung des Militäretats wendet. Die von der CSU heraufbeschworene ›drohende Gefahr‹ ist unser Widerstand gegen die herrschende Politik. Lasst uns aus Bayern einen Unruheherd machen!«