Grotesker Fehler, trotzdem gewonnen: Novak Djokovic während seines Duells mit Kei Nishikori Foto: Susana Vera/REUTERS

Mit drei tänzelnden Hüpfern näherte sich Novak Djokovic dem Ball, der in Folge eines defensiven Verzweiflungslobs seines Gegners Kei Nishikori kurz hinter dem Netz aufsprang. Sehr hoch aufsprang. Djokovic hatte also alle Zeit der Welt, gemächlich zu einem routinemäßigen Schmetterball auszuholen. Allerdings auch genug Zeit, sich so grundlegend zu verschätzen, dass er diesen Schmetterball keine zwei Meter von ihm entfernt auf dem Grunde des Netzes versenkte.

Dieser groteske Ballwechsel ereignete sich vorgestern in einer Erstrundenpartie beim ATP Masters 1.000 in Madrid bei 7:5, 3:3, 30:15. Noch vor zwei Jahren war die Begegnung zwischen den beiden das Halbfinale gewesen. Damals wie heute gewann der Serbe am Ende glatt in zwei Sätzen. Nur war er 2016 die unangefochtene Nummer eins. Derzeit ist er auf Platz zwölf der Weltrangliste. Nishikori ist trotz seiner Finalteilnahme in Monte Carlo aufgrund diverser Verletzungen aktuell auf Rang 20 und war somit in Madrid ungesetzt. So konnte es also bereits in der ersten Runde zu der Auseinandersetzung kommen, die symptomatisch für das aktuelle Geschehen bei der ATP war: Es gibt vereinzelt groteske Szenen, die Begleitumstände verändern sich zyklisch, und am Ende gewinnt doch das Altgewohnte. Djokovic wies nach dem Match noch einmal darauf hin, dass die mittlere Höhenlage von Madrid (667 Meter über dem Meeresspiegel) für relativ schnelle Spielverhältnisse und extreme Ballabsprünge sorgt. Die Bälle sind dort, wie er sagt, »nur schwer zu kontrollieren«.

Mit diesen Verhältnissen kam Petra Kvitova im Verlauf ihrer Karriere meist ziemlich gut zurecht. Sie holte in der spanischen Hauptstadt 2011 und 2015 den Titel. Ihre erste Runde gewann sie am letzten Sonntag überraschend souverän 6:1, 6:2 gegen Lesja Zurenko. Schließlich war die Tschechin erst am Vorabend aus Prag eingeflogen worden, wo sie am frühen Samstag nachmittag noch das Finale ihres Heimatturniers gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu bestritten und 4:6, 6:2, 6:3 gewonnen hatte. Es ist Kvitovas insgesamt 23. Titel. Sie widmete ihn der letzten November 49jährig verstorbenen Jana Novotna (die in ihrer Karriere insgesamt 24 Einzeltitel gewinnen konnte). Noch vor genau einem Jahr konnte Kvitova in Prag wegen einer ihr von einem Einbrecher mit einem Messer zugefügten Handverletzung nur zuschauen. Seitdem hat sie vier WTA-Titel auf vier verschiedenen Belägen gewonnen. In der Rangliste des Kalenderjahres, dem sogenannten »Race to Singapore«, steht die Weltranglistenzehnte trotz Erstrundenausscheidens bei den Australian Open mittlerweile auf Platz vier. In ihrer zweiten Runde gegen Rio-Olympiasiegerin Monica Puig, gelang Kvitova gestern sogar das Kunststück, einen ähnlich grotesken Schmetterball zu schlagen wie Djokovic. Er landete einen Meter neben der Seitenlinie. Dennoch gelang ihr die Revanche für das verlorene Olympiahalbfinale 6:3, 7:6 (10:8). Sie verwandelte ihren zweiten Matchball im Tie Break mit einem dann gelungenen Schmetterball, nachdem sie ihren ersten Matchball mit Doppelfehler vergeben hatte.

Eine weitere der Spielerinnen der Stunde ist die 22jährige Belgierin Elise Mertens. Neben Kvitova ist sie die einzige Spielerin in der laufenden Saison mit bereits drei WTA-Titeln. Nachdem sie ähnlich kurzfristig nach Madrid angereist war wie Kvitova, überstand auch sie ihre erste Runde problemlos gegen ihre Landsfrau Alison Van Uytvanck. Mertens ist nunmehr seit 13 Sandplatzmatches in Folge unbesiegt. In ihrer zweiten Runde traf sie allerdings auf die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Simona Halep, die zum Turnierauftakt abermals ihre tiefe Verbundenheit gegenüber ihrem Herrn und Meister, dem Hausherren in Madrid, erklärte, dem notorischen Ion Tiriac. Halep beendete Mertens Siegesserie mit 6:0, 6:3.