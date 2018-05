1. Mai als Kampftag

Schluss mit den Hungerlöhnen! Seit letztem Jahr wehren sich die McDonald’s-Angestellten in England Foto: Toby Melville/Reuters

Am diesjährigen Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse waren vielerorts in Großbritannien ungewöhnliche Schlachtrufe zu hören: »Hold the burgers, hold the fries, we want our wages supersized«, riefen die größtenteils jungen Beschäftigten der Fastfoodkette McDonald’s als sie am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal in der Geschichte des Konzerns in England in den Streik traten. An dem eintägigen Ausstand beteiligten sich Beschäftigte aus insgesamt sechs Filialen in Manchester, Cambridge, Crayford und Watford.

Der zuletzt genannte Ort ist die Heimatstadt von McDonald’s CEO Steve Easterbrook. Dieser verdient laut Angaben der Nahrungsmittelgewerkschaft Bakers, Food and Allied Workers’ Union (BFAWU) 5.684 Pfund pro Stunde. Die Beschäftigten fordern einen Bruchteil davon, nämlich einen Stundenlohn von zehn Pfund – für alle und ohne Altersdiskriminierung.

Das Konzept »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« ist bei McDonald’s UK offenbar unbekannt. Minderjährige Beschäftigte kriegen höchstens sieben Pfund in der Stunde. Erst ab einem Alter von 25 Jahren gibt es zwischen acht und zehn Pfund. Diese Löhne gelten aber nur für vom Konzern direkt betriebene Filialen. Franchiseläden, die drei Viertel aller Filialen in Großbritannien ausmachen, zahlen noch schlechtere Löhne. Viele Arbeiter haben Probleme, ihre Miete zu bezahlen und sind teilweise auf »Food banks« angewiesen, weil sie sich den Wocheneinkauf schlicht nicht leisten können. Etliche sparen auch beim Kauf neuer Kleidung.

Dabei handelt es sich hier um Löhne, die erst durch den ersten Ausstand in der Geschichte von McDonald’s UK am 4. September 2017 erkämpft wurden. Damals wurden zwei Filialen in Crayford und Cambridge bestreikt. Der Konzern sah sich anschließend zu moderaten Gehaltserhöhungen gezwungen, die aber für die Beschäftigten dennoch die höchsten Lohnsteigerungen seit Jahrzehnten bedeuteten.

Die in der BFAWU engagierten Lohnabhängigen nahmen dies als Ermutigung. Über das vergangene Jahr hinweg wurde geduldig an einer Ausweitung der gewerkschaftlichen Organisation gearbeitet. Unter anderem wurden im Rahmen der Proteste gegen den Parteitag der Konservativen und gegen den »Brexit« in Manchester Ende September Seminare für beitrittswillige Arbeiter aus der Fast-Food-Branche organisiert. Der Streik vom 1. Mai war ein direktes Ergebnis dieser Bemühungen.

Neben den zu niedrigen Entgelten stehen auch die prekären Arbeitsbedingungen in der Kritik. Viele der Beschäftigten sind über die berüchtigten »Zero hours«-Verträge angestellt. Diese garantieren weder feste Arbeitszeiten noch einen festen Lohn, verpflichten Beschäftigte aber dazu, den Unternehmern rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. McDonald’s nutzt dies einerseits zur Einschüchterung, andererseits zur Durchsetzung von gesundheitsschädlichen Arbeitszeiten, vor allem bei Nachtschichten.

Tatsächlich müssen die Gewerkschafter sehr standhaft sein. In Manchester wurden zwei Aktivisten durch das Unternehmen suspendiert. Der Einschüchterungsversuch schlug jedoch fehl. Mitte April organisierte die BFA WU Solidaritätsproteste vor der betroffenen Filiale.

Der Mut der Beschäftigten fand Anerkennung im In- und Ausland: Vor allen bestreikten Filialen gab es Solidaritätskundgebungen, an denen sich Unterstützer aus anderen Gewerkschaften sowie verschiedenen linken Organisationen beteiligten. In Watford zum Beispiel sprach die Unterhausabgeordnete der Labour-Partei, Laura Pidcock, zu den Streikenden. Sie ist eine Ausnahme in der Parlamentskammer, entstammt sie doch einer Arbeiterfamilie und war früher selbst bei McDonald’s beschäftigt.

In ihrer Rede brachte sie die Sache auf den Punkt: »Steve Easterbrook sorgt sich nicht darüber, wie er seine Rechnungen zahlen kann. Er sorgt sich nicht darüber, wo er sich nachts zum Schlafen niederlegen kann. Er sorgt sich nicht darüber, ob er Arbeit bekommt und wie lange diese Anstellung dann dauern wird, weil er grotesk reich ist. Und ich denke, als Gesellschaft müssen wir dieses Thema der grotesken Ungleichheit zwischen den Leuten, die den Reichtum schaffen, den Arbeitern, die die Profite für McDonald’s schaffen, und jenen an der Spitze der Gesellschaft angehen.«

International gab es ebenfalls Unterstützung: Auf Demonstrationen der Bewegung für einen Mindeststundenlohn von 15 US-Dollar präsentierten Aktivisten am 1. Mai unter anderem in Los Angeles und Texas Solidaritätstransparente für die Streikenden in England. Auch im nordirischen Belfast wurde vor einer McDonald’s-Filiale eine Kundgebung abgehalten.

Der Fastfoodkonzern selbst versuchte, die Sache herunterzuspielen. In einer Pressemitteilung hieß es, es hätten sich »nur elf von 120.000 Beschäftigten« am Streik beteiligt. »Ihr könnt uns nicht kleinhalten«, entgegnete darauf ein Arbeiter in seiner Rede beim Streik in Watford. »Wir sind alle Teil der Gewerkschaftsbewegung, wir sind Teil der Arbeiterbewegung und wir werden gewinnen.«