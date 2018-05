Eine neue Bildsprache

Als Agitprop noch nicht erstarrt war: Die ersten Plakate des Mai 1968 in Paris, 2018 in Paris Foto: Francois Mori/AP Photo

An der ENSBA, der Pariser Kunsthochschule, präsentiert die Ausstellung »Images en lutte« (Bilder im Kampf). Sie zeigt die Entwicklung der linksradikalen Ästhetik von 1968-74 in Frankreich. Am schönsten in der Eingangshalle, in der jene Plakaten hängen, die das »Atelier populaire« zwischen Mai und Juni 1968 produzierte, als die Hochschule, die damals noch École des Beaux-Arts hieß, besetzt war. Heute vor 50 Jahren wurde dort der Streik ausgerufen, im »Pariser Mai 1968«; der Revolte, die ganz Frankreich erfasste und in den ersten wilden Generalstreik der Geschichte mündete.

Im neu eingerichteten »Atelier populaire« war die Arbeit radikal egalitär: Alle konnten teilnehmen, egal, ob sie an der Universität waren oder nicht. Das war ein Bruch mit der bürgerlichen Arbeitsteilung und beeinflusste die Bildsprache der Plakate und die technische Form. Das erste Plakat war noch eine Lithographie und zu umständlich. Man wechselte zum Siebdruck, der eine größere Vervielfältigung wie eine leichtere Partizipation Ungeschulter ermöglichte. Zur Hochzeit des Ateliers kamen tatsächlich Postangestellte, Renault- und Bahnarbeiter, die sich im Streik befanden, in die Kunsthochschule. Zusammen mit Studenten, Mitarbeitern und externen Künstler entwickelten sie in einem Rat, der jeden Abend tagte, die zu produzierenden Plakate. Im Atelier versammelte sich eine ganze Reihe durchaus unterschiedlicher Künstlerinnen. Die prägendsten gehörten zur »Figuration narrative« wie Gérard Fromanger, Eduardo Arroyo, Bernard Rancillac und Gilles Aillaud, aber auch zur abstrakten Malerei, wie Monique Frydman.

Im Atelier wurde die Bildsprache immer weiter minimiert auf schlagkräftige Symbole und Parolen und je nach aktueller Situation des Kampfes variiert. In der nach und nach durch Vereinfachung gefundenen Prägnanz entfalten die Plakate ein neues »Regime der Sichtbarkeit« (Rancière), das zeigt, dass der Ausnahmezustand die Regel ist. Das ist das Entscheidende, was das »Atelier populaire« leistete. Dies wird vor allem im Vergleich zum Rest der Ausstellung deutlich. Sie ist lose chronologisch geordnet und reiht die Exponate uninspiriert nach der aktuellen Museumspädagogik auf. Trotzdem lässt sich erkennen, dass jene Verbindung von politischer Bewegung und Kunst, die das »Atelier populaire« herzustellen vermochte, an der konterrevolutionären Repression zerbrach. Die Symbole und Parolen verfestigen sich gegeneinander, erstarren im Alltagsgeschäft des Agitprop. Am 27. Juni 1968 wurde die Beaux Arts von der Polizei geräumt. »Leur campagne commence; notre lutte continue« (Ihre Kampagne beginnt, unser Kampf geht weiter) versprach eins der letzten Plakate.

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Mai geöffnet.