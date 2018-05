Kopflose Air France

Nicht mehr Chef von Air France: Jean-Marc Janaillac (Mumbai, 29.November 2017) Foto: Rajanish Kakade/AP/dpa

Jean-Marc Janaillac hat seine Wette verloren. Der Chef der französisch-niederländischen Unternehmensgruppe Air France-KLM trat am Freitag abend zurück. Die Luftfahrtgesellschaft, deren Belegschaft seit mehr als einem Monat mit Arbeitsniederlegungen für sechs Prozent Lohnerhöhung kämpft, präsentiert sich mitten im beginnenden Feriengeschäft kopflos. Janaillac hatte die rund 46.700 Beschäftigten über sein Angebot – 1,5 bis zwei Prozent mehr Geld und eine progressive Erhöhung des Salärs in den kommenden drei Jahren um fünf Prozent – abstimmen lassen. 55,4 Prozent der Lohnempfänger hatten sich dagegen entschieden, sie fordern sechs Prozent mehr. Die Streiks sollen daher in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Die mit dem Ausstand verbundenen Verluste der Unternehmensgruppe summieren sich nach Angaben von Air France derzeit auf rund 300 Millionen Euro. »Eine enorme Verschwendung«, kommentierte Janaillac am Wochenende, »über die sich unsere Konkurrenz nur freuen kann«. Er selbst hatte seinen Verbleib auf dem Chefposten von einem positiven Votum der Beschäftigten abhängig gemacht. Die Gesellschaft nannte bisher keine Kandidaten, die Janaillac nachfolgen könnten.

In Regierungskreisen und bei der Unternehmensführung war fest mit der Annahme von Janaillacs Angebot gerechnet worden. Entsprechend überrascht und enttäuscht zeigte sich daher auch Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Staatspräsident Emmanuel Macrons Verbindungsmann zum Kapital dramatisierte am Montag: »Air France wird verschwinden, wenn die Gesellschaft keine gewaltigen Anstrengungen macht, wettbewerbsfähig zu bleiben.« Für eine Bereinigung von Schulden, die im Laufe des Arbeitskampfes anfallen könnten, werde der Staat jedenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Erste Analysen des Abstimmungsergebnisses zeigten am Montag, dass vor allem die 14.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter gegen das Lohnangebot der Gesellschaft stimmten. Christophe Malloggi, der für Air France zuständige Sekretär der Gewerkschaft Force Ouvrière, erklärte, das Votum sei auf die mangelnden Aufstiegschancen des Kabinenpersonals und dessen Arbeitsbedigungen in den Billigfliegern der Tochtergesellschaften Transavia und Joon zurückzuführen. Vor Journalisten erklärte Malloggi: »In diesem Metier wird das Geld in den Low-Cost-Filialen gemacht, bei Transavia und Joon, nicht in der Muttergesellschaft Air France. Daher haben alle Gewerkschaften, die das Personal dieser Flugkategorie vertreten, zur Fortsetzung des Streiks aufgerufen.«

Der Aufsichtsrat der Fluggesellschaft kündigte inzwischen an, am Mittwoch aus den eigenen Reihen einen »Interimskandidaten« für den Chefsessel zu benennen. Die Pariser Tageszeitung Libération zitierte am Samstag einen Vertreter der Firmenleitung, der sich über die »Enthauptung« der Gesellschaft »schockiert« zeigte. Janaillac habe einen »hervorragenden Job« gemacht, Allianzen geschmiedet und sei mit der Entschuldung der Air France erfolgreich gewesen.

Lohnabhängige warfen der Führung dagegen vor, sie seit Jahren mit leeren Versprechen hinzuhalten. »Air France hat in den vergangenen Jahren nie Wort gehalten, die Leute hatten daher kein Vertrauen mehr in schöne Versprechen und stimmten mit ›Nein‹«, erklärten Sprecher des Bodenpersonals am Montag. »Vielleicht hilft uns das Votum ja, aus der vertrackten Situation herauszukommen. Niemand hat Lust, bis ans Ende aller Tage zu streiken.«

Die Arbeitsniederlegungen der vergangenen Wochen und der damit verbundene Ausfall zahlreicher Linienflüge bringt Air France inzwischen in finanzielle Bedrängnis. Nach Angaben der Unternehmensführung, die am Freitag die Bilanz des ersten Jahresquartals veröffentlichte, verursachten allein die ersten drei Streiktage der Gesellschaft einen Verlust von 75 Millionen Euro. Bei den Air-France-Fernflügen und den Charterverbindungen der Tochter Transavia, beide normalerweise finanzielle Stützen der Unternehmensgruppe, verzeichnete die Buchhaltung einen Rückgang des Umsatzes um acht Prozent, in absoluten Zahlen ein geschätztes Minus von 178 Millionen Euro.