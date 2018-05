Zukunft gemeinsam aufbauen

Am Sonntag verlas der 1. Sekretär der Botschaft der Russischen Föderation, Dimitri Balandin, anlässlich einer Veranstaltung des Bündnisses für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde (BüSGM) in Berlin ein Grußwort. Darin heißt es:

Russen und Deutsche verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die sowohl viele glückliche als auch tragische Kapitel kennt. Seit Anfang des dreizehnten Jahrhunderts hat Russland so feste Kontakte zu Deutschland wie zu keinem anderen europäischen Land entwickelt. Häufig kreuzten sich und öfters verflochten sich für mehrere Jahre die historischen Wege von Russen und Deutschen.

Diese Geschichte, deren Zustand in vielerlei Hinsicht den Entwicklungsgang der gesamten europäischen Zivilisation bestimmt hat, kennt nicht wenige helle und dunkle Seiten. Es gibt darunter auch solche, die wir nicht in Vergessenheit geraten lassen dürfen – in Erinnerung an unsere Vorfahren und im Interesse der jetzt lebenden und künftigen Generationen. Der Zweite Weltkrieg besitzt in dieser Chronik einen besonderen Platz. Das war der verheerendste und blutigste Krieg, den die Menschheit je gekannt hatte.

Für unser Land mussten 1.418 Tage vergehen, bis man den lang ersehnten Sieg feiern konnte. Doch das war nicht der Sieg des einen Volkes über das andere oder der einen Kriegskoalition über die andere. Das war der Sieg des Humanismus über die Ideologie des Hasses und der Zerstörung. Er war, ist und bleibt Werk und Verdienst von all denjenigen, die sich gegen die menschenverachtende Ideologie sträubten. Wir verneigen uns im ehrenden Gedenken vor den Opfern des schrecklichsten aller Kriege, bei dem die Völker der Sowjetunion einen besonders schweren Leidensweg durchmachen mussten.

Wir sind in der Pflicht, uns der Lehren aus dieser grausamen Zeit zu entsinnen. Damals, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wurde die allgemeine Bedrohung des Naziregimes nicht sofort und nicht von allen begriffen. Hätte man die Gefahr rechtzeitig erkannt, so würde man später vielleicht nicht den dermaßen hohen Blutzoll für deren Beseitigung bezahlen müssen. Das dürfen wir heute, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden 73. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung Deutschlands und Europas vom Faschismus, nicht vergessen. Dieses Datum würdig und verantwortungsvoll zu begehen heißt nicht nur Respekt gegenüber den Opfern und den in unserem Kreis befindlichen Zeitzeugen – also den Kriegsveteranen – zu erweisen, sondern sich auch der Pflicht bewusst zu werden, zwischen Untaten und deren Folgen zu unterscheiden, das Freund-Feind-Denken aufzugeben, gemeinsame Zukunft gemeinsam aufzubauen helfen.

In diesen Tagen gerade erinnern wir uns an das feierliche und in derselben Zeit traurige Datum: feierliche, weil es um den Tag der Befreiung Deutschlands und der ganzen Welt vom Faschismus geht; traurige, weil jeder Krieg mit Verlusten verbunden ist. Das wichtigste, meiner Meinung nach, ist, dass wir, die Russen und Deutschen, die zwei Völker, die sehr eng kulturell und wissenschaftlich verbunden sind, endlich den Weg zur Verständigung und Aussöhnung gefunden haben. Wir halten es für wichtig, dass Ideen der historischen Versöhnung und Partnerschaft das Bewusstsein eines möglichst breiten Kreises der Russen und Deutschen beherrschen. Umso wichtiger ist es, dass auch Kinder wissen müssen, welche Gefahr abgewendet und um welchen Preis diese Erlösung erkämpft wurde. Deshalb kommt der erzieherischen, aufklärenden Arbeit mit den jüngeren Generationen eine unübertroffene Rolle zu. Von Jahr zu Jahr scheidet die Generation der Sieger und Kämpfer aus dieser Welt. Das Menschenleben ist vergänglich, das Gedächtnis des Menschen ist es auch. Doch das Gedächtnis, das von Vater zu Sohn, von Mutter zu Tochter weitergereicht wird, kann Jahrhunderte überdauern.