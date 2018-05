Auf dem Weg zum Frieden

Baskisches Wandbild in Bayonne im französischen Teil von Euskal Herria Foto: Bob Edme/AP Photo

Es sind bereits mehr als acht Jahre vergangen, seit die baskische linke Unabhängigkeitsbewegung beschlossen hat, ihre Strategie zu ändern und einseitig einen Friedensprozess einzuleiten. Ziel war es, die Ursachen und Folgen des Konflikts aufzulösen, die Euskal Herria (das Baskenland) mit dem spanischen und französischen Staat hat.

Am 17. Oktober 2011 stellte die nach dem Tagungsort, einem Palast in der baskischen Stadt Donostia (San Sebastián), benannte Internationale Konferenz von Aiete die Notwendigkeit einer Beendigung des bewaffneten Handelns der ETA fest und rief die Konfliktparteien auf, in einen Dialog über die weiteren Konsequenzen der Auseinandersetzung einzutreten.

Die ETA reagierte darauf am 20. Oktober 2011 in positiver Weise und erklärte die Einstellung ihrer bewaffneten Aktivitäten. Seither haben die ETA, die Mehrheit der Parteien und Gewerkschaften, die Organisationen der Zivilgesellschaft sowie die internationale Gemeinschaft daran gearbeitet, Schritte zum Frieden zu ermöglichen. Allerdings hat sich die spanische Regierung zur Überraschung der internationalen Gemeinschaft und entgegen der Friedenssehnsucht der gesellschaftlichen und politischen Mehrheit im Baskenland jeder Form eines Dialogs verweigert. Die Regierung hat vielmehr auf jeden positiven Schritt der übrigen Akteure mit immer härteren Forderungen reagiert. Ministerpräsident Mariano Rajoy ging so weit, zu verkünden: »Sollen sie tun, was sie tun, sollen sie sagen, was sie sagen – es wird sich nichts ändern!«

Madrid blieb einer Strategie des Krieges und dem Schema von Siegern und Verlierern verhaftet. Noch wäre Zeit, dass die Regierung positiv zum Aufbau eines gerechten und dauerhaften Friedens beiträgt. Doch wir werden nicht länger warten, denn die Dinge haben sich geändert. Die von der internationalen Gemeinschaft verifizierte Entwaffnung der ETA durch die baskische Zivilgesellschaft, die von der ETA kürzlich allen Opfern gegenüber geäußerte Anerkennung und Respektbezeugung und ihre nun erfolgte Auflösung sind ein sehr wichtiger Beitrag für das demokratische Zusammenleben in Euskal Herria. Die Internationale Konferenz von Arnaga in der vergangenen Woche in Kanbo (Cambo-les-Bains) hat alle diese Fortschritte anerkannt, die noch zu lösenden Herausforderungen festgehalten und markiert die Eröffnung einer neuen politischen Phase.

Die in Arnaga von der internationalen Gemeinschaft vorgestellte Erklärung benennt drei Herausforderungen für die Zukunft: Die Suche nach einer Lösung für die inhaftierten und geflohenen Personen, Schritte zur Versöhnung sowie die Notwendigkeit eines politischen Dialogs zwischen den Gegnern zur Lösung politischer Streitigkeiten. Für die linke Unabhängigkeitsbewegung erfordert der Aufbau des Friedens, die Folgen des Konflikts zu überwinden. Das bedeutet die Freilassung aller Gefangenen, die Rückkehr nach Hause für alle Exilierten, der Rückzug der Sicherheitskräfte des Staates aus dem Land und die Anerkennung und Entschädigung aller Opfer.

Wir glauben auch an die Notwendigkeit eines Versöhnungsprozesses. Wir müssen ein Modell demokratischen Zusammenlebens zwischen allen Akteuren und den baskischen Bürgerinnen und Bürgern aufbauen, ohne irgendjemanden auszuschließen, und allen politischen Projekten gleiche Bedingungen schaffen. Das Prinzip, dem wir uns verpflichtet fühlen, lautet: »Alle Menschen, alle Rechte«. Doch Frieden bedeutet auch, dass der spanische und der französische Staat unsere kollektiven Rechte respektieren, denn das – und nichts anderes – ist der Kern des politischen Konflikts. Dieser reicht weiter zurück als die Existenz der ETA und bleibt auch trotz des Verschwindens der ETA bestehen.

Die linke Unabhängigkeitsbewegung bekräftigt ihr strategisches Ziel, auf demokratische Weise ein unabhängiges, sozialistisches, feministisches und baskisches Euskal Herria zu errichten. Der baskische Befreiungsprozess tritt in eine neue Ära ein, und wir stellen uns mit erneuerten Kräften der Herausforderung, ein freies Land freier Menschen zu schaffen, das die Erinnerung an die geleistete Arbeit und an die auf dem Weg gebliebenen Genossinnen und Genossen bewahrt.

Jeder muss verantwortlich handeln und daran denken, aus welcher Phase wir kommen und was wir erreichen wollen. Die linke Unabhängigkeitsbewegung will eine Zukunft aufbauen, die Würde für alle in Euskal Herria lebenden Menschen bietet. Eine Zukunft, in der die Option des Aufbaus eines souveränen Staates respektiert wird. Diesen halten wir für den einzigen Weg, um eine bessere Zukunft für die Frauen und Männer zu errichten, die in diesem Gebiet im Süden Europas leben.

Übersetzung: André Scheer