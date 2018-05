Zahl der Zugausfälle bei der DB gestiegen

Düsseldorf. Die Zugausfälle bei der Deutschen Bahn AG (DB) haben einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr zugenommen. So sei die Zahl der ausgefallenen Züge 2017 um 20.000 gegenüber dem Vorjahr auf 140.000 angewachsen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Das berichtete die Rheinische Post am Montag. Den Angaben zufolge verließen 2017 außerdem knapp 97.000 Züge zwar ihren Startbahnhof, kamen aber nie am Zielbahnhof an. Das waren 0,7 Prozent aller geplanten Zugverbindungen. (AFP/jW)