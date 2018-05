»AfD ist nicht so stark, wie sie vorgaukelt«

Kein Bock auf Nazis: Die »Alternative für Deutschland« ist in breiten Kreisen der Gesellschaft durchaus unbeliebt Foto: Paul Zinken/dpa

Seit kurzem gibt es im Internet den Aufruf »AfD im Landtag – Wir sagen nein«. Mit welchem Ziel hat eine Gruppe von Vertretern aus Sozial-, Menschenrechts- und Umweltverbänden, Gewerkschaften und politischen Parteien ihn gestartet?

Beabsichtigt ist, im Vorfeld der Hessenwahl am 28. Oktober alles zu tun, um die AfD aus dem Landtag herauszuhalten. Deshalb haben wir zunächst Erstunterzeichner gesucht, darunter Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, des Zentralrats der Muslime, kirchliche Organisationen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etc.

In Frankfurt am Main plant etwa die evangelische Kirche einen Stadtlauf gegen Rassismus; unter Federführung des DGB Region Frankfurt-Rhein-Main wird ein »Rock gegen Rechts«-Festival vorbereitet. Wir wollen zeigen, wie groß der gesellschaftliche Widerspruch gegen diese rassistische und völkisch-nationalistische Partei ist. Sie steht für Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung.

Geht es Ihnen darum, die Stimmung in Hessen vor der Wahl zu prägen, damit sich viele gegen rechts wenden?

Wir wollen zeigen, dass die Lage nicht so desolat ist, wie es nach der letzten Bundestagswahl schien, als die AfD mit einem zweistelligen Ergebnis einzog. Dafür sprechen die vergangenen Landtagswahlergebnisse in Westdeutschland: In Nordrhein-Westfalen holten die Rechten 7,4 Prozent der Stimmen, im Saarland 6,2, in Schleswig-Holstein 5,9, in Niedersachsen 6,2 Prozent – alles näher an der Fünf-Prozent-Hürde als bei der Bundestagswahl. Im Westen ist sie kaum mobilisierungsfähig. Nur weil sie laut ist, ist sie keineswegs stabil in den Ländern verankert. Sie werde jetzt in die Gewerkschafts- und Betriebsratsstrukturen einbrechen, hatte die AfD das Maul weit aufgerissen. Daran ist sie, bislang zumindest, gescheitert: Sie stellt zwischen 15 und 20 Betriebsräte von insgesamt bundesweit etwa 180.000. Allerdings sind die Betriebsratswahlen noch nicht beendet.

Sprechen Sie sich jetzt selber Mut zu?

Nein. Wir wollen verdeutlichen: Sie sind nicht so stark, wie sie vorgaukeln. Wir müssen der AfD nur entschlossen entgegentreten.

Wenn Sie es so werten: Was hat die linke außerparlamentarische Opposition in den Ländern eigentlich richtig gemacht, wo die AfD nah an der Fünf Prozent-Hürde blieb?

Wenn sich Gruppen zusammentun und überall aktiv gegen die AfD mobilisieren, hat dies oft Wirkung. In Hessen wollen wir deshalb eine landesweite Kampagne starten. Die AfD kommt im harmlosen Gewand daher, versucht sich bürgernah zu geben. Wir werden insistieren: Wer faschistische Flügel in seiner Partei duldet, hat im Landtag nichts zu suchen.

Wie gefährlich ist die AfD in Hessen?

Unser Aufruf ist seit dem 23. April im Internet zu unterzeichnen. Kurz darauf gingen bei unserer Initiative Hassmails und -post von AfD-Anhängern ein; ans DGB-Büro oder auch an mich persönlich adressiert. Darin stand etwa: »Vielen Dank für die Namen, die ihr veröffentlicht habt. Jetzt wissen wir, wen wir in die Arbeitslager sperren müssen«. Sie fordern »DGB-Verbot sofort! – Wer sich in solchen hohen publizistischen und sonstigen Spitzenpositionen befindet, soll in Haft wegen Hochverrat, Landesverrat und Völkermord am deutschen Volk«. Da kann die AfD noch so lange beteuern, sie habe mit Rechtsextremisten nichts zu tun. Das ist Nazi-Jargon.