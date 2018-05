Siemens schließt Werke für eine Woche

München. Tausende Mitarbeiter der Kraftwerkssparte von Siemens werden nach Pfingsten eine Woche lang in Zwangsurlaub geschickt. »Vor dem Hintergrund des anhaltenden beispiellosen Markteinbruchs im Bereich der Stromerzeugung hat die Division ›Power and Gas‹ zeitlich befristete Betriebsschließungen angekündigt«, sagte ein Konzernsprecher am Montag. Davon sollten möglichst alle Standorte betroffen sein. Mit den temporären Schließungen will Siemens die Kosten der Sparte senken, in der ohnehin bereits rund 6.000 Arbeitsplätze vernichtet und mehrere Werke, wie etwa das im sächsischen Görlitz, geschlossen werden sollen. (Reuters/jW)