Auf der Heide von Hampstead schwirrn die Fliegen.

Sonntagvormittag. Ein kurzbeiniger Herr mit

Bauschigem Bart, am schwarzen Faden das Stielglas

Überm gestärkten Dickey, im Gras, geschäftig

Sich ein Ei aus dem Picknickkorb aufklopfend.

Neben ihm die üppige Frau, die Töchter

Und ein ältlicher Hausgeist namens Lene.

Wer vermochte zu ahnen, daß in solcher

Läppischen Vermummung er vor sich hatte

Das Genie der Genies: die ungemeinste

Aktuellwerdung der Möglichkeit homo:

Das vollkommenste Exemplar der Gattung,

Der gewesnen und seienden, erzeugt in

Breiter Bemühung ihrer Kräfte aller,

In Jahrhunderten wenig noch verstanden,

Für Jahrtausende nicht mehr wiederholbar?

Höchste Würde, zeitlos zu sein. Bedeckt vom

Messingschlamm seines löwenfüßigen Säkels,

Furcht er nur die Stirn, und abfällt die Kruste.