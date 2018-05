»Interpretieren kann jeder«: Familie Marx (undatierte Darstellung aus der VR China) Foto: jW-Archiv

Gegen Ende des Marx-Romans von Klaus Gietinger – Filmemacher (»Daheim sterben die Leut’«), Dreh- und Sachbuchautor – geht es kurz um eine Formel aus dem »Kapital«, vorher um so etwas wie Fabulierlust, um mögliche Affären zwischen historischen Personen, denkbare Intrigen und mehr als unwahrscheinliche Dialoge.

In Sachen Liebe hält der Roman es mit einer Bemerkung aus Engels’ »Ursprung der Familie«: »In der modernen Welt (sind) Monogamie und Prostitution zwar Gegensätze, aber untrennbare Gegensätze«. Marx vertritt die Monogamie. In einem Erzählstrang soll er des Ehebruchs überführt werden. Der Halbbruder seiner Frau Jenny setzt dafür alle Hebel des preußischen Regierungsapparates in Bewegung, ohne Erfolg. Marx bleibt treu und verliebt. »Recht schnell gealtert«, lässt auch die »Zwergin« Bettina von Arnim »nicht mehr das Blut in seinen Riemen schießen«.

Starr vor Angst wegen der Größe der Aufgabe fleht Marx eines Abends Jenny an: »Sag mir den Anfang, sag ihn mir!« Sie blickt beim Schließen der Vorhänge auf einen preußischen Geheimagenten auf dem Pariser Trottoir (»Stieber mit seinem Chapeau Claque im Licht der Gaslaterne«) und tut ihm den Gefallen: »Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.«

Zu Jennys Makeln gehört Standesdünkel gegenüber Engels’ »großer Liebe« Mary Burns. Seine Freunde seien »nur theoretische Arbeiterfreunde«, gibt die Proletarierin aus Irland Engels Bescheid: »Arbeiterinnen, die in wilder Ehe leben, are horrible for them«. Engels lässt auf Marx nichts kommen. Von Mary Burns sitzengelassen, spürt er bei einer Prostituierten eine »enorme Produktivkraft in seinen Lenden«. Marx entdeckt währenddessen am Schreibtisch die Entladung des Widerspruchs zwischen Produktivkräften und Verhältnissen als Möglichkeit, sich »den ganzen Dreck vom Halse zu schaffen«. Kurze Szenen aus dem Bett und vom Schreibtisch sind parallel montiert. Nicht die einzige Parallelmontage. Wenig später arbeitet Marx am »Manifest«, während seine jüngste Tochter Eleanor im Kinderbett fiebrige Visionen hat von »riesigen Slums, ohne Wasser, ohne Abort«.

Eleanor, später auch Tussy genannt, sei als Säugling »wie Milch und Blut« gewesen, schrieb Wilhelm Liebknecht in seinem »Lebensabriss« zum Marx-Gedenken. In der Rahmenhandlung des Gietinger-Romans hat der SPD-Mitgründer die erwachsene Tussy gegen sich. Am Sterbebett von Engels will sie den Nachlass ihres Vaters vor den Sozialdemokraten retten, vor Ort vertreten durch die »Hexe« und Sekretärin Louise Kautsky, Exfrau eines SPD-Theoretikers. Ausdruck ihrer weiterhin guten Verbindungen in die Zentrale ist lautstarker Sex mit dem im Parteiauftrag angereisten August Bebel. »Du musst Louise und mich als Testamentsvollstrecker einsetzen«, drängt Bebel unter Druck von Liebknecht. »Und Engels hörte nur noch Vollstrecker, Vollstrecker ...«

Tussy wähnt sich auf verlorenem Posten, aber nach hundert Seiten ist ihre Vertrautheit mit dem »Tschennerell« übersinnlich: »Die beiden konnten jetzt des anderen Gedanken lesen«, heißt es recht lapidar. Und so erzählt er ihr zum Beispiel von der Rache, die er wegen einer ehrverletzenden Bemerkung über Mary Burns an einer gewissen Sibylle genommen hat, der Liebsten von Moses Hess, dem kommunistischen Rabbi (»Anthropologie ist Sozialismus«). »Mosi« hatte seine Sibylle eines Tages vom Strich geholt. Engels spielt darauf mit einer Grobheit in großer Runde an: »Vergesst also nicht, Ihr seid eine Kokotte auf Urlaub. Ein Urlaub, der jederzeit zu Ende gehen kann.« Seine Rache beginnt dann mit einer Einladung zum Abendessen. Sibylle klagt ein ganzes Dinner lang, Marx und Engels hätten »Mosis« kommunistische Ideen geklaut und würden alle Konkurrenz in der Führung des Bundes der Kommunisten hinausekeln. »Nicht ganz (zu) unrecht«, räumt Engels hinter vorgehaltener Hand ein, und ekelt »Mosi« durch die Verführung Sibylles hinaus.

Als es beim Bund dann um ein Motto geht, schlägt Mary Burns vor: »Workers of all lands, unite!« »Marx: No, better is: Proletarians of all countries, unite!« »Engels: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Genial, Marx!«

Wild entschlossen, die Anfänge der Arbeiterbewegung nicht der Geschichtswissenschaft zu überlassen, hält es Gietinger wie »eine dürre alte Zwetschge« mit »überkandideltem Hut«, die er Marx in der Postkutsche von Berlin nach Trier vor die Nase setzt: »Na, sind Sie Schriftsteller?« »Nein Philosoph.« »Noch besser. Und wat philosophieren Se?« »Ich interpretiere die Welt.« »Interpretieren kann jeder, verändern müssen Se se.«

Die Unversöhnlichkeit des Klassengegensatzes wird in nicht zu knapp eingestreuten Originalzitaten deutlich. Mit großer Emphase beschreibt Gietinger das Proletariat in Manchester als »eine Armee der lebenden Toten, abgemagerte Gestalten, die sich in klappernden Holzschuhen durch den Unrat auf den Straßen in die Fabriken quälten (…), in Devil’s Dust, Teufelsdreck gekleidet«. Selten sind die Mittel des Liebes-, Kolportage-, meinetwegen auch Schundromans so gewinnbringend eingesetzt worden wie in diesem genialisch hingeworfenen, lässig unausgereiften Werk.