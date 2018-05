Wenn der Proporz regiert

Wahlkampf für den bisherigen libanesischen Ministerpräsidenten Saad Al-Hariri am Donnerstag in Beirut Foto: Jamal Saidi /REUTERS

Im Libanon wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt – zum ersten Mal seit neun Jahren. 597 Kandidatinnen und Kandidaten auf 77 Listen sind landesweit angetreten, um einen der 128 Sitze im libanesischen Parlament zu gewinnen. Die neue Legislative wird dann den Ministerpräsidenten wählen.

Ein im vergangenen Jahr neu verabschiedetes Wahlgesetz vertieft zwar die konfessionelle Spaltung des Landes, verspricht aber auch neue Gesichter und Töne im nächsten Parlament. Es ermöglicht erstmals die Abgabe von zwei Stimmen: eine für die bevorzugte Liste, eine weitere für einen bestimmten Kandidaten. Auf dem Wahlzettel finden sich eine Frauenliste, eine Liste ehemaliger Militärs und Gruppen, die für sich in Anspruch nehmen, die Zivilgesellschaft zu vertreten. Die meisten Listen sind Allianzen verschiedener Parteien, was aber nichts über deren Kooperation nach der Wahl aussagt. Erstmals können auch Libanesen wählen, die im Ausland leben. Dafür haben sich 82.000 Personen weltweit registriert. Neu ist auch die Überwachung der Wahlen durch ein Komitee, das von einem Richter geleitet wird. Mögliche Beschwerden werden hier bearbeitet.

Beobachter erwarten dennoch insbesondere für die einfache Bevölkerung keine größeren Veränderungen. Tonangebend bleiben die alteingesessenen Familien und die mit ihnen verbundenen Geschäftsleute, die den Zedernstaat wirtschaftlich dominieren. Mehr als 50 Millionäre und Großunternehmer haben den Wahlkampf nicht nur finanziert, sondern kandidieren teilweise auch selbst. Beobachter gehen davon aus, dass sie durch eigenen politischen Einfluss ihre Geschäfte absichern wollen.

Das Abkommen von Taif, mit dem 1989 der 15 Jahre dauernde Bürgerkrieg beendet wurde, legt eine Verteilung der wichtigsten Staatsämter unter den drei großen Religionsgruppen fest. Es wird vom neuen Wahlgesetz nicht berührt. Somit wird auch künftig der Präsident von den maronitischen Christen gestellt, der Ministerpräsident von den sunnitischen und der Parlamentspräsident von den schiitischen Muslimen. Erhalten bleibt auch die Sitzverteilung unter den Konfessionen: 64 Sitze sind für die Muslime, 64 Sitze für die Christen Libanons reserviert. Das kritisiert Hanna Gharib, Generalsekretär der Libanesischen Kommunistischen Partei. Säkulare, überkonfessionelle Parteien wie die seine und andere linke Kräfte könnten nicht ins Parlament einziehen, solange das Wahlgesetz nicht auf nationaler Ebene Geltung habe. Die »Konfessionalität« sei »die Basis der anhaltenden Krise im Libanon«.

Das Land ist hoch verschuldet. Einem Bruttoinlandsprodukt von rund 50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 stehen Auslandsschulden von mehr als 80 Milliarden US-Dollar gegenüber. Nur internationale Kredite und vor allem Geld aus Saudi-Arabien halten die Wirtschaft am Leben. Korruption, so ein Gesprächspartner in Beirut, sei »immanenter Bestandteil des politischen Systems«. Keine der grundlegenden Leistungen, die ein funktionierender Staat für seine Bürger erbringen müsse – Bildung, medizinische Versorgung, öffentlicher Nahverkehr, Müllentsorgung, Strom- und Wasserversorgung –, gebe es im Libanon: »Wir bezahlen für alles, nichts wird vom Staat geliefert.« Viele Familien könnten nur überleben, weil ihre im Ausland lebenden Angehörigen regelmäßig Geld überwiesen, die Altersversorgung der Eltern oder die Ausbildung von Nichten und Neffen finanzierten.