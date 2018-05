Anklage gegen Steuerdealer

Ehemalige Banker der Hypovereinsbank sollen Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben Foto: Sven Hoppe/dpa

Ehrlich währt am längsten? Im Zuge milliardenschwerer Steuertricks, sogenannter Cum-Ex-Geschäfte, hat die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main erstmals Anklage erhoben. Fünf ehemalige Banker der Hypovereinsbank und ein Anwalt sollen sich die mehrfache Rückerstattung der nur einmal gezahlten Kapitalertragssteuer bei Aktiengeschäften erschlichen haben, berichtete das Handelsblatt am Freitag.

Bei dem Anwalt handele es sich um keinen Geringeren als Hanno Berger. Der ehemalige Steuerfahnder war bis 1996 oberster Bankenprüfer der Oberfinanzdirektion Hessen. Dann wechselte er die Seiten. In der Kanzlei Shearman & Sterling, von der »die halbe deutsche Industrie« vertreten worden sein soll, habe Berger vor versammelter Kundschaft gesagt: »Ich kann euch alle steuerfrei stellen«, zitierte das Handelsblatt einen Anwalt. Als die Behörden ihm auf die Schliche kamen, nahm er kurzerhand Reißaus. Als bei der Razzia am 27. November 2012 Beamte seine Büroräume durchkämmten, änderte Berger, von Mitarbeitern informiert, kurzerhand die Route: Statt nach Frankfurt ging es in die Schweiz. Dort sitzt er heute noch im Exil. Vom Handelsblatt ließ er sich mit den Worten zitieren: »Ich gehe davon aus, dass das Gericht die Anklage nicht zulässt. Aber selbstverständlich stelle ich mich dem Verfahren, falls es doch dazu kommen sollte.«

Ob deutsche Behörden bei der Aufarbeitung des Steuerbetrugs an einem Strang ziehen? Die Staatsanwaltschaft Köln hat angekündigt, in noch offenen Cum-Ex-Verfahren die Kronzeugenregelung anzuwenden. Das Landgericht Bonn prüfe derzeit einen Antrag, berichtete der NDR am Freitag. Fünf Drahtzieher und ein Mitwisser sollten demnach straffrei ausgehen.

Die Vernehmungsprotokolle der fünf Beschuldigten umfassten etliche hundert Seiten, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitag. En Detail werde geschildert, wie die Aktiendeals abgelaufen und die Finanzämter gezielt getäuscht worden seien. »In einer Art Geheimsprache seien die Geschäfte eingefädelt und die Profite hinterher aufgeteilt worden. Juristen, die Einblick in das Ermittlungsverfahren in Köln haben, sprechen von ›organisierter Kriminalität‹«, heißt es in der Zeitung weiter. Normalerweise müssten die Beschuldigten mit langen Gefängnisstrafen wegen Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen rechnen. Die Kronzeugenregelung lasse es aber zu, auf eine Strafe zu verzichten, wenn Beschuldigte über die eigene Tat hinaus bedeutend zur Aufklärung von Verbrechen beitrügen, so die SZ.

Der Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick (Grüne) warnte, »viel zu oft ist bei Finanzkriminalität in der Vergangenheit die Strafverfolgung ins Leere gelaufen«, berichtete Reuters. Ziel müsse sein, dass durch die Straffreiheit andere Personen und Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden könnten, forderte er.