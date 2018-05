Erst gedämmt, dann verdrängt

Mehr Problem als Lösung: Wärmedämmungen ziehen oft steigende Mieten nach sich Foto: Jens Wolf/dpa

Wer kann schon etwas gegen moderne Wohnungen haben? Mit diesem Ansatz scheint sich Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia gut arrangiert zu haben, zumal die Kassen für das Unternehmen klingeln. Steigende Mieteinnahmen bescheren dem Unternehmen rasante Gewinne, die wiederum in die Sicherung der eigenen Marktmacht gesteckt werden. Grund genug für den Deutschen Mieterbund, am Freitag das »Geschäftsmodell Modernisierung« vorzustellen und dabei scharfe Kritik an Vonovia zu üben. Im vergangenen Jahr seien die Mieteinnahmen des Konzerns um 4,2 Prozent gestiegen. Dies werde durch Mieterhöhungen von bis zu 80 Prozent finanziert, stellte der Mieterbund fest.

Konkret geht es bei Modernisierungen um Wärmedämmungen von Fassaden oder Dächern, um das Ersetzen von alten Heizkesseln durch neue, um neue Kunststofffenster in Treppenhäusern und Wohnungen, aber auch um die Installation von Balkonen oder Aufzügen. Elf Prozent der Modernisierungskosten kann Vonovia auf die Jahresmiete aufschlagen, so steht es im Gesetz. Dies sei viel zu hoch, betonte Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Er forderte, die Umlage auf vier Prozent zu begrenzen. Die von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigten acht Prozent seien »völlig unzureichend«, so Ropertz.

Unterstützung bekam er dabei von Stefan Kofner, Professor für Immobilienwirtschaft an der Hochschule Zittau/Görlitz. Dieser nannte Vonovia einen neuen Typ des »kapitalmarktorientierten Wohnungsunternehmens«, das mit sogenannten »Werthebeln« eine ständige Wertsteigerung forciere. Dabei gehe es vor allem um Modernisierungen von Wohnungen oder ganzen Gebäuden. Über 60 Prozent des Portfolios, über das der Branchenführer verfügt, seien für »Investitionen« vorgesehen. Den Mietern stehe »eine riesige Welle bevor«, warnte Kofner.

Der betriebswirtschaftliche Clou besteht dabei in der Modernisierungsumlage. Diese werde ebenso von den Mietern getragen wie die Risiken des unternehmerischen Handelns. Kofner führte aus, das Verhältnis von eingesparten Energiekosten zu steigenden Mieten sei stets in Schieflage. Eins zu drei oder eins zu vier sei völlig normal. Die konkreten Beispiele von Vonovia-Modernisierungen zeigten auch Fälle, bei denen dieses Verhältnis bei bis zu eins zu 14 liege.

Vermieter und Eigentümer hätten bei Modernisierungen weitgehende Gestaltungsfreiheit, während Mieter sich in der schwächeren Position befänden. »Tendenziell ist der Profit des Vermieters der Verlust des Mieters«, lautete Kofners Fazit. Das jetzige System belaste einseitig Geringverdiener durch Klimaschutzmaßnahmen und sei daher unzureichend. Der Wirtschaftswissenschaftler empfahl, solche Formen des Klimaschutzes künftig aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu subventionieren.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Frage, was für ein Bestand an Wohnungen da von Vonovia modernisiert wird. Kofner stellte klar, dass es sich hierbei um Wohnungen handele, die tendenziell unter Sozialbindungen stehen oder standen und in denen demnach Menschen mit geringeren Einkommen wohnen.

Für soziale Verantwortung ist der Konzern indes nicht empfänglich, er hat anderes im Sinn. Am Donnerstag wurde bekannt, dass das schwedische Immobilienunternehmen »Victoria Park« für 900 Millionen Euro gekauft werden soll. In dessen Portfolio stehen rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö. »Wir freuen uns sehr, dass wir uns zum ersten Mal im schwedischen Markt engagieren können«, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch.

Der aktuelle Deal steht in einer Reihe von Übernahmen. Zuletzt wurden zwei österreichische Konzerne geschluckt: vor zwei Monaten »Buwog« für fünf Milliarden Euro, zuvor bereits »Conwert«, ebenfalls für eine Milliardensumme. Zudem wurde im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft mit der französischen »Groupe SNI« vereinbart, die jetzt »CDC habitat« heißt. Die Einkaufstour hat also System. »Mit 394.000 eigenen Wohnungen sind wir inzwischen der größte Wohnungskonzern Europas«, frohlockte Firmenchef Buch. Grund genug für ihn zu scherzen: »Wir gehen überall dort hin, wo es schön ist, Urlaub zu machen.« Offen bleibt die Frage, welcher Vonovia-Mieter sich angesichts der steigenden Mieten demnächst noch einen längeren Urlaub wird leisten können.