Einsatzbereit gegen Russland

Foto: Philipp Schulze/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Bundeswehr umbauen und deren jahrelange Fokussierung auf Auslandseinsätze beenden, um die »Landes- und Bündnisverteidigung« zu stärken. Hintergrund ist offenbar der Unwille der Regierungsparteien zu einer Entspannungspolitik mit Russland.

Im Entwurf eines neuen Grundsatzpapiers mit dem Titel »Konzeption der Bundeswehr« wird eine Gleichrangigkeit von Landes- und Bündnisverteidigung mit Auslandseinsätzen als Ziel festgehalten, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin am Freitag bestätigte. Die Bundeswehr müsse vorbereitet sein, »ihren Beitrag zur nationalen Sicherheitsvorsorge« zu leisten. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wird in einem Begleitschreiben die Landes- und Bündnisverteidigung als die »anspruchsvollste Aufgabe mit dem höchsten Nachholbedarf« definiert. Dem Bericht zufolge dürften Ausgaben in Milliardenhöhe auf die Bundeswehr zukommen. Der Ministeriumssprecher betonte, dass die Finanzierungsfrage noch nicht Teil der »Konzeption der Bundeswehr« sei.

»Ich bin zumindest froh, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr keine Priorität mehr haben, da wir sie grundsätzlich ablehnen«, erklärte dazu der Obmann der Fraktion Die Linke im Verteidigungsausschuss des Bundestags, Alexander Neu, gegenüber junge Welt. Er stelle sich aber die Frage, gegen wen sich die Bundesrepublik nun verstärkt verteidigen müsse. Zweck der Übung sei es offenbar, Russland zur großen Gefahr zu stilisieren – was der realen Bedrohungslage nicht gerecht werde.

Er mache sich mehr Sorgen wegen des Plans der EU-Kommission, Straßen und Brücken für Panzer befahrbar zu machen, sagte Neu. »Ich sehe ein großes Warnsignal darin, dass Infrastruktur kriegstauglich gemacht wird.« Finanziert werde das nicht aus dem Verteidigungsetat.

Nach Angaben von Andrej Hunko, der für die Linksfraktion im EU-Ausschuss des Bundestags sitzt, sollen 6,5 Milliarden Euro investiert werden, um Straßen und Brücken panzerfähig zu machen, Truppen schneller verlegen und »gegen einen anderen Teil Europas, nämlich Russland« mobilmachen zu können. »Diese Vertiefung der Spaltung Europas findet sich zynischerweise unter dem Stichwort ›Connecting Europe‹ wieder«, erklärte Hunko bereits am Donnerstag.