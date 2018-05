Von Las Vegas lernen

Die Golden Knights, wenn sie nicht sofort gewinnen (sondern gegen die San Jose Sharks 0:4 verlieren) Foto: Jeff Chiu/ AP Photo

Wie konnte es dazu kommen? Ausgerechnet Las Vegas bereicherte die Welt des Sports, in diesem Fall die an Exzentrizitäten nicht arme NHL, mit einem der besten Debütauftritte, die von einer Mannschaft jemals abgeliefert wurden. Andererseits, wo sonst als in Las Vegas konnte man auf die Idee kommen, mitten in der Wüste Eishockey spielen zu lassen?

Bis zu den Golden Knights hatte es in Las Vegas noch nie ein Team in einer der vier großen US-amerikanischen Profiligen (Football, Baseball, Basketball, Eishockey) gegeben. 2016 gegründet, spielen sie seit dieser Saison mit – und schlugen ein wie eine Bombe. Sie gewannen sensationell die Pacific Division der NHL und zogen souverän in die Stanley-Cup-Playoffs ein, wo sie in der ersten Runde die L. A. Kings mit einem »Sweep« von vier zu null Partien überwinden konnten und damit in die zweite Runde gegen die San José Sharks einzogen, die derzeit ausgespielt wird.

Dabei schien das Unternehmen zunächst unter einem denkbar schlechten Stern zu stehen. Am 1. Oktober vergangenen Jahres ereignete sich eine Woche vor dem ersten Heimspiel der Vegas Golden Knights in der Stadt bekanntlich ein Massaker. Ein Amokschüze tötete 58 Besucher eines Countrykonzerts. Aus diesem Grund wird in der Mannschaft auch kein Trikot mit der Nummer 58 vergeben.

Die Geschichte der Vegas Golden Knights begann also mit einem Trauma, bevor sie sich in die Verkörperung des spätkapitalistischen Traums vom programmierbaren Absahnen in der Nische der Unwahrscheinlichkeiten verwandelte. Mittlerweile gehören die Tickets zu den Heimspielen und die Teamtrikots zu den heißesten Waren der Stadt.

Eine Voraussetzung für das Durchstarten aus dem Nichts ist das ziemlich komplizierte »Draft«-System der NHL, das ausgeklügelt wurde, um in der Liga eine gewisse Dynamik zu erhalten und dabei trotzdem für Ausgleich zu sorgen (europäische Fußballigen beispielsweise können von einem derartigen System nur träumen; es verhindert nämlich mehr oder weniger erfolgreich die gähnende Langeweile der jahrzehntelangen Dominanz einiger weniger schwerreicher Clubs).

Vereinfacht gesagt, bekommen die Clubs, die in der Vorsaison in der Spielerverpflichtung eher schlechter abgeschnitten haben, am Anfang die leicht besseren Karten: Sie dürfen zuerst wählen. Für die genaue Reihenfolge gilt dann das in gewissem Sinne gerechteste Prinzip überhaupt – der reine Zufall der Auslosung. Darüber hinaus steht einem Club zu, gewisse Prioritäten zu setzten und eine von ihm gewählte Reihe von Spielern zu »beschützen« (sie dürfen von niemandem anderem verpflichtet werden). Jede Option auf einen bestimmten Spieler kann wiederum gegen eine andere Option gehandelt werden. Eine Mischung aus Börse und Pokertisch also, an dem ein gewiefter Manager mit Kompetenzen in Sachen Statistik, Spieltheorie und Pokerbluff die Oberhand gewinnen kann. Dieser Mann heißt bei den Golden Knights George McPhee. Das Geld wiederum kam vom Hauptbesitzer William P. Foley, einem schwerreichen texanischen Geschäftsmann, der zeitweilig in Kanada lebte und Zeit seines Lebens Eishockeyfan ist.

Die Verpflichtung der ganz großen Stars war McPhee aus den genannten strukturellen Gründen nicht möglich. Man kann in der NHL ein Team nicht einfach mit der reinen Macht des Geldes zusammenkaufen, Man muss es gewieft zusammenstellen. Für die Las Vegas Golden Knights wählte McPhee zum einen die erprobte goldene Mischung aus verdienten Veteranen und Nachwuchsspielern, denen bisher der Durchbruch noch verwehrt geblieben war. Zum anderen legte er ein besonderes Augenmerk auf die Defensive. Nicht unbedingt spieltaktisch, sondern spekulativ. Er hortete zunächst Verpflichtungsoptionen für gute Verteidiger, um sie dann unter Umständen gegen Spieler auf anderen Positionen einzutauschen.

Sein Plan ging auf, und er stellte aus dem Nichts eines der ausgeglichensten Teams der Liga zusammen. Nachwuchsspieler wie der 22jährige Verteidiger Shea Theodore oder der 21jährige Alex Tuch spielten eine unvorhersehbar gute Saison, während der Rückhalt der Mannschaft ihr Torhüter Marc-André Fleury ist. Zuletzt war der 33jährige bei den Pittburgh Penguins, mit denen er dreimal den Stanley Cup gewann, hinter Matt Murray nur noch der zweite Torwart. In dieser Saison knüpfte er bei den Golden Knights wieder an die Leistungen seiner Hochzeit an, als er 2010 mit der kanadischen Mannschaft Olympiasieger wurde.

Die Best-of-Seven-Serie gegen die San Jose Sharks begannen die Golden Knights so unglaublich wie ihr Spiel in der regulären Saison und gewannen 7:0, verloren ihr zweites Heimspiel dann aber in der zweiten Verlängerung 3:4 und nahmen mit demselben Ergebnis in San Jose Revanche. Das vierte Spiel gestaltete San José am Donnerstag hochüberlegen mit 4:0. In der Nacht zum Sonnabend findet in Vegas das fünfte Spiel statt.