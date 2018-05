Weiblicher Blick

In Köln heiß diskutiert: Rungano Nyonis Spielfilm »I am not a witch« (2017) über Frauen und Mädchen in Sambia, die als ­angebliche Hexen aus ihren Dörfern verbannt und in Lagern festgehalten werden. Mit weißen Bändern werden sie am ­Boden »befestigt«, damit sie nicht wegfliegen Foto: IFFF Dortmund | Köln

Viele der in Köln gezeigten Werke sorgten für angeregte Debatten. Vergangenen Sonntag ging dort das 35. Internationale Frauenfilmfestival (IFFF) zu Ende. In besonderer Weise bewegte die Dokumentation »A woman captured« (Die gefangene Frau) die Besucherinnen und Besucher. Sie erhielt den diesjährigen Publikumspreis. Die ungarisch-deutsche Koproduktion zeigt, was hierzulande nur wenigen bekannt ist: dass sich mitten im Europa des 21. Jahrhunderts eine wohlhabende Familie eine Haussklavin halten kann. Marish, die Protagonistin des Films, putzt, kocht und wäscht auf Zuruf ihrer »Herrin« seit mehr als zehn Jahren. Sie erhält dafür Kost, Logis und Zigaretten. Die 52jährige schläft auf der Couch im Wohnzimmer, jederzeit für jedermann im Haus ansprechbar. Will sie raus, muss sie um Erlaubnis bitten, über eigenes Geld verfügt sie nicht. Was sie zusätzlich mit Fabrikarbeit verdient, 450 Euro monatlich, übergibt sie der Hausherrin. Ein Einzelfall sei diese Versklavung per Vertrag in ihrem Herkunftsland Ungarn nicht, berichtete Filmemacherin Bernadett Tuza-Ritter auf dem Festival. Sei aber so eine Vereinbarung unterzeichnet, gebe es kaum Möglichkeiten, dagegen juristisch vorzugehen. Tuza-Ritter dokumentiert, dass niemand in Marishs Familie all dies für kriminell hält – auch sie selbst nicht.

Lebhafte Diskussionen riefen auch die in der Retrospektive »Über Deutschland« gezeigten Dokfilme hervor. So machte Angelika Nguyen in ihrer Produktion »Bruderland ist abgebrannt« (1992) deutlich, wie verstörend die deutsche »Vereinigung« für viele der einstigen vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen in der DDR war. Viele verloren von einem Tag auf den anderen ihre Arbeit und mussten die BRD verlassen. Die New Yorkerin Shelly Silver wiederum zeigte 1994 in ihrer Reportage »Former East/Former West«, den schon damals drastischen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft. »Pierburg: Ihr Kampf ist unser Kampf« (1974/75) dokumentiert, wie selbstbewusst Gastarbeiterinnen 1973 beim Autozulieferer Pierburg in Neuss gleichen Lohn für gleiche Arbeit erkämpften. Gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen haben sie Frauenemanzipation und Streikkultur in Deutschland so maßgeblich vorangebracht. Im deutschen Fernsehen ist dieser beeindruckende Film von Edith Schmidt-Marcello und David Wittenberg nie gezeigt worden.

Auch die Spielfilme des Wettbewerbs sorgten für Kontroversen, so Rungano Nyonis »I am not a witch« (GB/F/D/Sambia). Im Mittelpunkt stehen als »Hexen« aus Dorfgemeinschaften in Sambia verbannte Frauen. Die märchenhafte Machart des Werks wurde gelobt, zugleich kritisierten Besucherinnen die mit der Darstellung verbundene »Stigmatisierung«. Das ostafrikanische Land werde so »auf mittelalterliche Klischees« reduziert. Schließlich gebe es auch in ländlichen Regionen Bayerns hinterwäldlerische Gebräuche, meinten Frauen im Publikum nach der Vorführung. Die schwedische Produktion »Hjärtat« (Das Herz) von Fanni Metelius erntete allseits Bewunderung: Der Musiker Tesfay fühlt sich vom ständigen Wunsch seiner Freundin Mika nach Bestätigung heillos überfordert. Die junge Fotografin, von Metelius selbst gespielt, befreit sich am Ende von dieser Sucht nach Anerkennung – und aus der Beziehung. Amüsiert zeigten sich Besucherinnen auf dem IFFF von einer Lebensweisheit der Mutter der Protagonistin: »Männer haben Probleme und Frauen überlegen eine Therapie zu machen.«

Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis für das beste Spielfilmdebüt ging an »Estiu 1993« (Sommer 1993) von Carla Simón, ein Drama über eine Sechsjährige, die ihre Mutter verliert. Die spanische Regisseurin wurde dafür im vergangenen Jahr bereits mit dem Europäischen Filmpreis sowie mit je einer Auszeichnung bei den Filmfestspielen in Cannes und bei der Berlinale bedacht.