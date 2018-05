Was wurde aus Wendy?

Wendy... wer war das noch mal? Foto: Patrick Pleul/dpa

Wenn man mit offenen Ohren durch die Welt geht, bekommt man hin und wieder interessante Fragen beantwortet, bei denen man nie auf die Idee gekommen wäre, sie zu stellen. Zum Beispiel: Was ist eigentlich aus Wendy geworden? Zusatzfrage: Wer war das noch mal?

Die Antwort wurde am vergangenen Wochenende beim neunten Berliner Hörspielfestival (BHF) im Theaterdiscounter gegeben. Um niemanden auf die Folter zu spannen: Die Protagonistin des genderkonformen 90er Jahre Pferdecomics ist mittlerweile Heldin eines mexikanischen Neowestern. Zumindest im Hörspiel »Wendy Pferd Tod Mexiko« von Natascha Gangl und dem Elektroakustik-Duo Rdeca Raketa, das aus Maja Osojnik und Matija Schellander besteht. Ihre gemeinsame Studioversion (die drei touren auch mit einer Bühnenfassung durch die Weltgeschichte) gewann den Jurypreis für Langhörspiele bis 60 Minuten. In der surrealistischen Akustikarbeit sprechen die Toten mit der in die Wüste versetzten Heldin. Andere junge Frauen verschwinden spurlos. Von dem nicht enden wollenden Blutstrom trinkt am Ende ein totes Pferd, das daraufhin wieder Fleisch auf die Rippen bekommt und zu singen anfängt.

Textbasis für das Gewinnerstück sind Kapitel aus Gangls 2015er Roman »Wendy fährt nach Mexiko«. Platz zwei beim Wettbewerb ums »lange brennende Mikro« teilten sich Tom Heithoff und Silvia Plail. Heithoff bekam ihn für sein »Dummrum«, in dem alte christliche Mystik in die Jetztzeit transformiert wird – eine Art Loblied auf die Vorzüge des Nichtstuns. Plail ließ in »Hanna« ihre Hauptfigur in einem dahinrasenden Monolog Schicksalsschläge aufarbeiten.

Sechs lange Hörspiele bildeten das Rahmenprogramm. Auch die nicht prämierten Beiträge fielen ziemlich unkonventionell aus. Kein Wunder, denn das BHF ist eine Veranstaltung für frei produzierte Hörspiele, also unabhängig von Hörspielredaktionen. So konnte man sich etwa an einer experimentellen Collage über das koloniale Erbe Hamburgs erfreuen (Katharina Pelosi: »Call to listen«) oder an einem Feature zu post-pornographischer Sexfilmproduktion (Edda Reimann: »Willkommen in Pornotopia«). Eine Auseinandersetzung mit dem Tod der eigenen Mutter legte Helmut Hostnig mit »Vogel auf dem Leim« vor.

Darüber hinaus gab es Kurzhörspiele in drei, nach der Länge gestaffelten Wettbewerben um die Gunst des Publikums an. Da waren sprechende Gemälde zu finden oder der Mitschnitt von der Tour eines Fahrradkuriers.