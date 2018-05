Heulsusen des Tages: Bundeswehr-Rekrutierer

Mit ihrem Werbeplakat vor den Toren der re:publica in Berlin hofften Soldaten der Bundeswehr am Mittwoch auf interessierten Publikumsverkehr. Foto: Jens Kalaene/dpa

Zu jeder Veranstaltung, auf der junge Leute mit Interesse an einer gutbezahlten Festanstellung vermutet werden, fühlen sich die Werbestoßtrupps der Bundeswehr wie die Motten zum Licht hingezogen. Und so stand am Mittwoch vor den Toren der Medientagung »Re:publica 2018« ein Haufen Uniformierter bereit, um die vermeintlich Uninformierten zu belehren. Mit Broschüren bewaffnet hofften sie auf Einlass. Doch die Rechnung hatten die olivgrünen Werbeträger ohne die Veranstalter gemacht.

Wie Re:plublica-Gründer Markus Beckedahl Reportern des Rundfunks Berlin-Brandenburg (Onlineauftritt) am Mittwoch abend erklärte, hatte man die Nachwuchsjäger aufgefordert, das Tagungsgelände entweder in Zivil oder gar nicht zu betreten. Ersteres war für die Militärpropagandisten jedoch keine Option. Denn zu einem Rekrutierungsstand der Bundeswehr gehören nun mal martialische Werbevideos, zur Schau gestelltes Kriegsgerät und: Uniformen. So ein Auftritt hätte laut Beckedahl jedoch die entspannte Atmosphäre einer »lebenswerten digitalen Gesellschaft«, wie sie auf der Re:publica herrschen soll, zerstört.

Als Reaktion auf diese »Provokation gegen unsere Parlamentsarmee«, wie die Bundeswehr auf Facebook schrieb, wurden neue Geschütze aufgefahren. Eine mobile Trägereinheit für Großplakate zielte mit dem Spruch »Zu bunt gehört auch grün« in Richtung Re:publica. Man wollte den Gegner mit seinen eigenen Waffen schlagen. Die »vorgebliche Toleranz der Konferenz« sei an ihre Grenzen gestoßen, konterte das Kommando für psychologische Kriegführung weiter.

Dieses im Internet verbreitete »Mimimi«-Gejammer der PR-Abteilung der Bundeswehr zeigt, wie schlecht es um die Truppe bestellt ist. Für Niederlagen deutscher Soldaten braucht es heutzutage nicht einmal mehr militärische Gegner – es reicht ein Haufen technikaffiner Polit-Hipster.