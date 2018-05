Häftling aus Guantanamo verlegt

Washington. Zum ersten Mal in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ist ein Häftling aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo verlegt worden. Ahmed Mohammed Ahmed Hasa Al-Darbi sei an Saudi-Arabien überstellt worden, teilte das Pentagon am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Im Zuge einer Vereinbarung mit der Anklage hatte Darbi sich 2014 schuldig bekannt, den Anschlag auf den französischen Öltanker »MV Limburg« im Jahr 2002 unterstützt zu haben. (AFP/jW)