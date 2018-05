Kommunalwahlen

In England sind am Donnerstag neue Kommunalparlamente gewählt worden. Insgesamt waren mehr als 4.300 Mandate zu vergeben. Die Wahllokale sollten bis 21.00 Uhr (MESZ) geöffnet bleiben, die Ergebnisse wurden aber erst für den heutigen Freitag erwartet. Den Torys droht eine Niederlage. Der Druck auf Premierministerin Theresa May dürfte dann weiter steigen. Jeremy Corbyn (Foto), der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, wählte in London, einer traditionellen Hochburg der Linken. (AFP/jW)