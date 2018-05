Heil gründet einen Arbeitskreis

Minister Heil (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Kommission und ihrer beiden Vorsitzenden Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) und Karl Schiewerling (CDU) Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Und täglich grüßt das Murmeltier: Vor zwei Jahren startete die damalige SPD-Sozialministerin Andrea Nahles einen sogenannten Rentendialog. Nach einem halben Jahr legte sie ein 27seitiges Konzept vor. Beschlossen wurde Weihnachten 2016 von der alten »Groko« ein Element daraus: das Gesetz zur »Stärkung der betrieblichen Altersversorgung«, ein Bonbon für Unternehmer- und Versichererlobby. Jetzt hat Nahles-Nachfolger Hubertus Heil eine zehnköpfige Rentenkommission einberufen, die ähnlich zusammengesetzt ist wie die Runde beim »Rentendialog«: Repräsentanten der Gewerkschaften, der Wirtschaft und der Wissenschaft. Am Donnerstag stellte der SPD-Politiker in Berlin das Beratungsgremium, das den Titel »Verlässlicher Generationenvertrag« bekam, der Öffentlichkeit vor. Es hat nun fast zwei Jahre Zeit, wieder ein neues Konzept vorzulegen, dieses Mal für die Alterssicherung ab dem Jahr 2025. Geleitet wird es von der ehemaligen parlamentarischen Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Gabriele Lösekrug-Möller (SPD), und dem früheren sozialpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Karl Schiewerling (CDU). Die nächste Rentenreform soll dann nach Angaben des Ministers noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 »starten«. Das Gremium müsse prüfen, so Heil, was nötig und was mit Blick auf eine »starke Volkswirtschaft« möglich sei.

Zu den Mitgliedern der Kommission gehören auch Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Annelie Buntenbach, Mitglied des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Außerdem dabei: der Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan. Er kritisierte am Donnerstag die Festlegungen im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Danach soll das Niveau der gesetzlichen Rente, also ihr Verhältnis zum Durchschnittseinkommen, bis 2025 auf heutigem Niveau von 48 Prozent bleiben. Der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent soll nicht über 20 Prozent steigen. Das, erklärte der Münchener Professor gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, sei »unbezahlbar«. Börsch-Supan gehört zu den Verfechtern eines höheren Renteneintrittsalters, was für einen Großteil der Betroffenen aufgrund fehlender existenzsichernder Jobs immer eine Kürzung der Altersbezüge bedeutet.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Matthias W. Birkwald forderte den Minister auf, Börsch-Supan aus dem Gremium zu entfernen. Wer wie der Professor »mit Pseudoberechnungen« die Stabilisierung der gesetzlichen Rente als unmöglich bezeichne, habe sich »für jedes verantwortungsvolle Nachdenken über die Zukunft der Altersvorsorge disqualifiziert«, erklärt der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion am Donnerstag in Berlin. Wie Die Linke forderte am Donnerstag auch die IG Metall nicht nur einen Erhalt des derzeitigen, sondern ein wieder steigendes Niveau der gesetzlichen Rente. Die Kosten hierfür müssten auf Unternehmer, Beschäftigte und öffentliche Haushalte aufgeteilt werden, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban gegenüber dpa.