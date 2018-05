Weiterer Palästinenser erlag Verletzungen

Gaza. In Gaza ist ein Palästinenser seinen schweren Verletzungen erlegen, die er bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten erlitten hatte. Der 19jährige starb im Krankenhaus, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit steigt die Zahl der seit Ende März getöteten Palästinenser auf 50. Rund 7.000 seien verletzt worden. Auslöser der Proteste an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Die Palästinenser erinnern aus diesem Anlass an die Hunderttausenden Menschen, die in dem Zusammenhang aus ihrer Heimat vertrieben wurden. (dpa/jW)