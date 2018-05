Mogadischu. Bewaffnete Männer haben in Somalia eine deutsche Krankenschwester entführt. Die Mitarbeiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) sei am Mittwoch abend von einem Gelände in der somalischen Hauptstadt Mogadischu verschleppt worden, teilte die Hilfsorganisation in der Nacht zum Donnerstag mit. (AFP/jW)