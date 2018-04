Am Freitag wurde in Berlin der Deutsche Filmpreis namens »Goldene Lola« verliehen. Gewonnen hat ihn das Romy-Schneider-Drama »3 Tage in Quiberon« von Emily Atef. Die silberne ging an das NSU-Drama »Aus dem Nichts« von Fatih Akin und die Bronze-Lola an das Bauarbeiterdrama »Western« von Valeska Grisebach. (dpa/jW)