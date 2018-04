Gottes Raketenstartrampe

Und wo sind die schönen Verkehrsinseln? Foto: Timmy L./ CC BY 2.0

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek reiste im April zum ersten Mal durch Schweden, für die Kunst und den Untergrund. Findet er dort Freiheit, Glück und wilde Jagd? (jW)

Die Natur ist so richtig kurz vorm Platzen. Alles, was da an nackten Bäumen, Büschen um uns ist, wirkt wie der Blick in einen Orchestergraben, wo Instrumente, Notenständer und Pult bereitstehen für die Eröffnungssymphonie des Frühlings.

In dieser Grundstimmung geht es so langsam mit dem Auto zurück zur Fähre. Wir teilen uns die Reise wie Lutschbonbons ein. Erst einmal in die Waschanlage. Für mich ein tolles Ereignis, war nie zuvor in so etwas drin. Ich filme die Wischrollen, den Schaum, das Wasser, die Düsternis vor der Helle im Inneren mitsamt seinen klatschenden, zischenden und wischenden Geräuschen wie ein Popfestival ab. Die Leute, denke ich, werden sich ihre Augen am Funkelauto verblitzen, mit dem wir, on the road again, in allerbester Stimmung unterwegs sind.

Was für herrlich gestaltete Kreisverkehrsinseln sie in Schweden haben. Kunstknospen, Kugelbäume, nachgestellte Straßenszenerien mit Bank und Laterne. Und wie viele irre schöne Amischlitten uns auf dem Weg begegnen. Je weiter weg von der Autobahn, um so schicker, je tiefer ins Land hinein, um so mehr. Alle flott aufgefrischt.

Bei unserem ersten Trödelmarkt umkreise ich zweimal eine alte Karosse, die für den kommenden Lack vorbereitet im Rohzustand zu sehen ist. Aus ihr klettern zwei Kinder, ein Freak und seine schwangere Gesellin. Ich kaufe mir für vier Euro umgerechnet eine Waage. So ein Messingteil mit zwei Schälchen an je vier Kettchen und Marmorsockel auf Tatzentischchen zum Hinstellen. Weil ich vom Sternbild her doch Waage bin. Bernhard kauft eine Kaffeekanne ladenneu im Karton. Klaus Zylla bekommt einen Ölschinken mit Rahmen für kaum ein Geld. Den wird er dann übermalen und zu seinem Kunststück umwandeln. Wir sind so praktisch veranlagte Männer, meine ich dazu, derweil wir vor einer leeren Eishockeyfläche stehen, die nichts weiter als eine blanke Kiessandschicht ist. Jemand sagt: »Trockeneis«, und hat recht damit.

Wir halten überall an, wo es uns gefällt, und sind dann auf einer Bisonfarm. Wenn es schon mit der Elchbegegnung nichts geworden ist, dann eben Ami-Ranch-Ambiente, dünnes Schweden-Bier aus Flaschen und Büffelwurst dazu, zweifach kalt geräuchert. Das alles für Unsummen. Egal. Vergiss die Touristenfalle. Wir sind etwas sauer, weil wir unsre Fleischgefrierkiste bei Lennart vergessen haben. Danach essen wir Klebeschnitzel und Kartoffelbrei aus der Maschine, weil es Cola und Kaffee dazu im Tagesbilligangebot gibt. Strafe für die Vergesslichkeit muss einfach sein.

Zum Highlight der Entdeckungen auf unserer Landpartie wird die über und über ausgemalte Kirche. Wir halten es in ihr eine Stunde aus. Dazu bimmelt einmal ein nett bemaltes, hölzernes Engelchen auf zwei Kupferbecken extra für uns mit seinen zwei Hämmerchen. Und löst damit die gleiche Erregung bei mir aus wie schon im Waschsalon. Der Hammer, sagen wir uns, klatschen draußen unsere Hände gegeneinander. Nie zuvor so etwas gesehen. Was für daheim zum Nacherleben und Schwelgen. Ein Hingucker aber auch die Zweitkirche daneben. Ist ein Glockenturm. Der sieht einer entkernten Rohbaukirche gleich, so von den vier mächtigen schwarzen Balken gehalten. Das ist Gottes Raketenstartrampe, sagen wir aus einem Mund. Heißt Habo Kyrka, das Ganze. Der in breiten Stufen angelegte Friedhof hat Grabsteine, auf denen als Eckdaten der Verstorbenen nur Geburts- und Todesjahr verzeichnet sind; außer bei diesem Kindlein, das nur einen Erdentag am Leben war.