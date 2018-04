Der Nischel in der Stadt, die früher einen großen Namen trug: »Marx und seine Erben« Foto: WDR/Peter Dörfler

Re: Schwedens neues Sex-Gesetz

Der Staat an der Bettkante

Zunächst: Wer sich immer erregt über das, was in Schweden geplant ist, möge sich zunächst die Bilder der Debatte im Bundestag über das Gesetz zur Vergewaltigung in der Ehe anschauen, aus dem fernen Jahr 1997. Unterirdisch. In Schweden jedenfalls sorgt ein neues Gesetz für Furore, das die Zustimmung beider Partner einfordert, bevor sie Sex haben. Interessant dabei: Das Männerbild in Schweden sei sehr speziell, erklärt Samuel Björklund aus Umeå im Norden Schwedens. Schon kleinen Jungs würde vermittelt, man solle, wann immer sich eine Gelegenheit für Sex bietet, diese ergreifen. Und so dreht sich schon ab dem Teenageralter alles um Sex. Samuel organisiert Männergesprächsrunden. Bei diesen Veranstaltungen hat er erlebt, wie selten Männer sich untereinander über die Themen Freundschaft oder Ängste austauschen.

Arte, Mo., 19.40 Uhr

Die Schattenseiten des Booms

Alles prima in Deutschland? Die Achillesferse des deutschen Arbeitsmarktes ist seit vielen Jahren die Langzeitarbeitslosigkeit. Die neue Regierung will jetzt das Problem, an dem sie schon in der letzten Legislaturperiode gescheitert ist, erneut angehen. Was wohl von dieser Ankündigung zu halten ist? Für viele Betroffene kommt die Initiative sowieso zu spät – arme Regionen im Osten und Globalisierungsverlierer im Westen etwa. In dieser Doku geht es um die Menschen: Müssen sich die Bezieher der Grundsicherung mit ihrem Schicksal abfinden? Weiterhin geht es um den Betrug beim Mindestlohn. 2,2 Millionen Beschäftigte schuften für Gehälter unterhalb dieser Grenze. Mit Stücklohn, Nichtzahlen von Überstunden und anderen Tricks werden sie um ihren gerechten Lohn geprellt. Die Dokumentation deckt Praktiken auf, wie in bestimmten Branchen gezielt weniger gezahlt wird als gesetzlich vereinbart.

Das Erste, Mo., 20.15 Uhr

Marx und seine Erben

Was tun? Am 5. Mai 2018 würde Karl Marx 200 Jahre alt. Die Dokumentation von Peter Dörfler unternimmt eine Reise durch die Wirkungsgeschichte.

Das Erste, Mo., 23.30 Uhr

Menschenhandel

Ein kurze Geschichte der Sklaverei (1–4)

Die Geschichte der Sklaverei begann nicht erst mit der Lohnarbeit. Sie reicht bis in die frühesten Hochkulturen der Menschheit zurück. Weitere Folgen im Anschluss.

Arte, Di., 20.15 Uhr