Vorerst keine Neuwahlen in Italien

Rom. Italiens Präsident Sergio Mattarella schließt trotz der seit einem Monat dauernden Sondierung für eine Regierungsbildung eine Neuwahl im kommenden Monat aus. Er wolle statt dessen, dass ein neues Kabinett den Haushalt 2019 beschließe, verlautete am Mittwoch aus Präsidialamtskreisen in Rom. Am Montag hatte die »Fünf-Sterne-Bewegung«, die aus der Parlamentswahl am 4. März als stärkste Einzelpartei hervorgegangen war, eine Neuwahl im Juni gefordert. (Reuters/jW)