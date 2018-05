Die Insel bebt

Kann Labour an den erfolgreichen Wahlkampf für das Unterhaus anknüpfen und noch eins draufsetzen? Ein Unterstützer der Partei beim Kampagnenstart zu den Kommunalwahlen am 9. April 2018 Foto: Hannah McKay/Reuters

In einem Klima fortgesetzter Instabilität finden heute in England die Kommunalwahlen statt. Sowohl für die in Großbritannien regierenden Konservativen als auch die oppositionelle Labour-Partei steht einiges auf dem Spiel. Die Regierungspartei ist durch Skandale und die innere Zerrissenheit in ihrer Position zum »Brexit« angeschlagen. Für Labour stellt sich die Frage, ob das erfolgreiche Abschneiden bei den letzten Wahlen zum britischen Unterhaus auf lokaler Ebene wiederholt werden kann. In den vergangenen Wochen mobilisierte das »Momentum«-Netzwerk zahlreiche vor allem jugendliche Unterstützer für einen »Massenwahlkampf« in den derzeit konservativ regierten Wahlkreisen.

In der Führungsriege der Konservativen gibt es großen Ärger. Innenministerin Amber Rudd trat Ende April aufgrund des sogenannten Windrush-Skandals von ihrem Amt zurück, als bekanntwurde, dass Zehntausenden Migranten, die bis in die 1970er Jahre aus Asien und der Karibik eingewandert waren, angemessene Gesundheitsversorgung, sicherer Wohnraum und Bleiberecht verweigert werden. Dem liegt ein »Einwanderungsgesetz« zugrunde, das im Jahr 2014 beschlossen wurde. Verantwortliche Innenministerin war die heutige Premierministerin Theresa May. So wurde von der Opposition auch Mays Rücktritt gefordert und vermutet, dass die Entlassung Rudds hauptsächlich die angeschlagene Regierungschefin entlasten soll.

May steht aber auch in den eigenen Reihen unter Druck. 60 EU-kritische, konservative Unterhausabgeordnete richteten Anfang der Woche einen offenen Brief an die Premierministerin und forderten einen Kurswechsel bei den »Brexit«-Verhandlungen. Der Regierung drohe ansonsten »der Zerfall«. Konkret geht es wieder einmal um die Frage der Zollunion mit der EU für die Zeit nach dem Vollzug des »Brexit«. Theresa May strebt eine »Zollpartnerschaft« an. Großbritannien soll demnach zukünftig Einfuhrzölle im Auftrag Brüssels erheben, um so eine »größtmögliche regulatorische Harmonisierung« zu erreichen. Konservative EU-Kritiker lehnen dies als zu »soften Brexit« ab.

Und als ob das nicht schon reichen würde, bereiten May auch konservative EU-Befürworter im britischen Oberhaus Sorge, wo zur Zeit das geplante »EU-Austrittsgesetz« gelesen wird. Einige Tories stimmen dort regelmäßig mit Abgeordneten der Labour-Partei gegen verschiedene Aspekte des Gesetzes, was wiederum die EU-Gegner unter den Konservativen erzürnt. Handelsminister Liam Fox sagte am Mittwoch auf den Onlineseiten des Telegraph, es könne nicht sein, dass ein weitgehend nicht gewähltes Oberhaus »den Willen der Wähler blockiert«.

Die Delegierten im britischen Oberhaus werden von der Königin ernannt. Ironischerweise hat sich ausgerechnet Liam Fox in der Vergangenheit immer gegen eine Reform dieser Regelung gestellt. Ein derartiger Angriff auf das Oberhaus durch Mitglieder der Führung der Tories wäre früher undenkbar gewesen. Der »Brexit« bringt diese alten Gewissheiten durcheinander.

Offen bleibt aber die Frage, ob Labour bei den Kommunalwahlen von alledem profitieren kann. Zwar meinen laut einer am Dienstag von der Financial Times veröffentlichten Umfrage 78 Prozent der Labour-Wähler und 53 Prozent der konservativen Wähler, dass das Kürzungsprogramm der Regierung »zuweit« gegangen sei. Doch Labour ist bislang auf kommunaler Ebene den Beweis schuldig geblieben, dass die Partei eine echte Alternative darstellt. Die große Mehrheit ihrer Stadträte ist gegen Parteichef Jeremy Corbyn und sieht sich in der Tradition rechter Parteiströmungen. Darüber hinaus sabotierten Labour-Parlamentarier den eigenen Wahlkampf. Anstatt den Windrush-Skandal im Parlament zu thematisieren, forcierten sie eine Unterhausdebatte über angeblichen linken Antisemitismus.